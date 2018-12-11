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11.12.2018 04:21
Рубрика: Экономика

Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

США убрали Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. При этом Соединенные Штаты по-прежнему не советуют посещать Крым и Северный Кавказ.

Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные страны у российских туристов

Россия теперь находится во второй группе стран, в которых американские власти настаивают "проявлять повышенную осторожность". Если гражданин США решит поехать в Россию, то госдеп рекомендует изучить местные новости, а также быть бдительными в общественных местах, говорится на сайте ведомства.

Категорически запрещается американцам путешествовать в Афганистан, Северную Корею, Сомали, Сирию и Йемен.

Экономика Туризм В мире США Развитие туризма в России
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