Власти США разрешили гражданам страны ездить в Россию

США убрали Россию из списка стран, куда американским гражданам ездить не рекомендуется. При этом Соединенные Штаты по-прежнему не советуют посещать Крым и Северный Кавказ.

Россия теперь находится во второй группе стран, в которых американские власти настаивают "проявлять повышенную осторожность". Если гражданин США решит поехать в Россию, то госдеп рекомендует изучить местные новости, а также быть бдительными в общественных местах, говорится на сайте ведомства.

Категорически запрещается американцам путешествовать в Афганистан, Северную Корею, Сомали, Сирию и Йемен.