Володин в связи с юбилеем Госдумы напомнил коллегам о смысле власти

По случаю 25-летнего юбилея нижней палаты парламента спикер ГД Вячеслав Володин призвал парламентариев помнить о том, что власть - это ответственность, обязанность и труд.

В Госдуме открылась фотовыставка "Ведь были Думы в наше время". Она посвящена 25-летию нижней палаты, которое будет отмечаться 12 декабря.

Глава нижней палаты в ходе открытия напомнил коллегам о напутственных словах русского писателя и мыслителя Александра Солженицына.

Солженицын, которому сегодня исполнилось бы 100 лет, выступал в ГД в 1994 году. Он дал характеристику молодому российскому парламенту, упомянув многочисленные скандалы при вялом темпе работы.

Тогда же он напутствовал депутатов: "Власть - это не добыча в конкуренции партии. Это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть - это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд".

Это было сказано почти 25 лет назад. И сейчас депутаты Госдумы, по словам Володина, "делают все не только для того, чтобы отношение к ней было бы положительным, но и чтобы климат в самой Думе был более работоспособным".

Среди тех, кто прошел все семь созывов Госдумы, сегодня остались депутатами только пять человек - в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил глава нижней палаты.

Председатель Госдумы, кроме того, высоко оценил вклад спикера четвертого и пятого созывов нижней палаты Бориса Грызлова в ее становление и принятие ключевых решений.

- Это было очень непростое время, время, когда ни одна политическая фракция не имела большинства, - напомнил спикер. В частности, уточнил он, было необходимо принимать решения и по выплате долгов по зарплатам, зарубежным банкам и т.п.

И благодаря позиции Грызлова, диалогу, который он вел, удалось консолидировать депутатов. Стране в результате удалось расплатиться с долгами и в дальнейшем запустить первые национальные проекты, подчеркнул Володин.

Сам Грызлов назвал "очень эффективной" работу Госдумы нынешнего созыва. Современный российский парламент вместе с президентом и правительством может решать все вопросы, считает экс-спикер. Он добавил, что Вячеслав Володин ведет думский "корабль" в правильном направлении.

В честь юбилея глава нижней палаты наградил журналистов, которые работали в ГД, начиная с первых ее созывов.