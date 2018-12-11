При содействии Постоянного Комитета Союзного государства в московском издательстве "Индрик" вышел сборник работ известного этнографа и писателя Сергея Максимова (1831-1901 гг.).

В "Очерки о белорусской земле" включены рассказы и главы из книг Максимова, в которых исследователь раскрывает перед читателями картины жизни, быта белорусского народа, описывает природу, занятия, праздники, фольклор и речь, верования и традиции жителей этих земель.

Дар Максимова очень высоко оценивал Тургенев, который, собственно, и заметил молодого очеркиста по его первым публикациям. Салтыков-Щедрин писал о Максимове так: "Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей..."

Но книга, написанная ясным, живым языком, будет интересна не только специалистам. Она представляет собой увлекательнейшее чтение, несмотря на документальную исследовательскую природу.

Книга подготовлена к печати Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Текст сопровождается подробными комментариями и двумя приложениями, в которых рассказывается об авторе и о предпринятой им этнографической экспедиции в Северо-Западный край. Книга щедро снабжена цветными и черно-белыми иллюстрациями.

Издание, плод совместной работы российских и белорусских ученых, еще раз напоминает об общей истории наших народов.