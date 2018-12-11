Вышел трейлер хоррора, спродюсированного Джеймсом Ганном

Звездный мальчик становится антисуперменом в трейлере "Гори, гори ясно" от Джеймса Ганна.

Секретный проект компании Sony и режиссера с непростой судьбой Джеймса Ганна оказался хоррором со склонной к нестандартному юмору актрисой Элизабет Бэнкс в главной роли.

Ганн выступает продюсером ленты, а возглавил съемки Дэвид Яровески ("Рой"). Сценарий написали братья автора дилогии "Стражи Галактики" Брайан и Марк Ганны.

Синопсис следующий: "Что, если потерпевший крушение на Земле инопланетный ребенок cо сверхспособностями окажется не героем человечества, а чем-то страшным?".

Огненные шары и зловещая сторона усыновления прилагаются.

Премьера в России состоится 23 мая 2019 года.