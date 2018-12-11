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Вышел трейлер триллера "Тройная граница" с мощным актерским составом

Новости
    11.12.2018, 12:21
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Мужская истерика и взрывы за спиной - в трейлере sicario-триллера "Тройная граница" (Triple Frontier).

Военной криминальной авантюрой для Netflix занимался режиссер Джей Си Чендо ("Самый жестокий год", "Предел риска"), сценарий на основе журнальной статьи подготовил Марк Боал ("Повелитель бури", "Цель номер один").

Фото: youtube.com/ iVideos
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Ранее за проект планировала взяться Кэтрин Бигелоу, а состав успел поменяться несколько раз.

Отметим, что оператором картины стал россиянин Роман Васьянов, чья карьера весьма впечатляет: он успел потрудиться над танковой "Яростью" с Брэдом Питтом, антигеройским "Отрядом самоубийц", полицейским экшном "Яркость" с Уиллом Смитом и не только.

В центре действия окажется небольшой пограничный кусок земли Латинской Америки между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Этот любимый край уголовников всех мастей, от наркоторговцев до боевиков, уже давно безуспешно пытаются избавить от преступников правоохранительные органы.

Несколько оперативников с разными характерами задумали провернуть опасную операцию - ограбить местного наркобарона, что не только приведет к конфликтам между группировками, но и их самих обеспечит до самой старости.

В главных ролях: Бен Аффлек, Чарли Ханнэм, Оскар Айзек, Педро Паскаль, Гаррет Хедлунд и другие.

Премьера "Тройной границы" состоится в марте 2019 года.

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