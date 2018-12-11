Высокопоставленные чиновники КНДР попали под санкции США

США ввели в понедельник санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Северной Кореи. В черный список попали заместители председателя ЦК партии Цой Рен Хе и Пак Гван Хо, возглавляющий также отдел пропаганды и агитации, и Чон Ген Тхэк, который, по данным США, является членом ЦК партии и министром государственной безопасности КНДР.

Об этом говорится в заявлении минфина США. Американское ведомство утверждает, что все эти чиновники причастны к серьезным нарушениям прав человека и цензуре в Северной Корее, а также к ограничению доступа граждан страны к иностранным СМИ.

По мнению Вашингтона, санкции должны напомнить о жестоком обращении Северной Кореи с гражданином США Отто Вомбиером, который скончался 18 месяцев назад. В заявление минфина также отмечается, что действия США должны подчеркнуть "ужасную ситуацию в области прав человека в КНДР", и поддержать тех, кто "не может говорить за себя".

В США пообещали и дальше продолжать принимать меры против нарушителей прав человека во всем мире, пишет ТАСС.