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Xiaomi выпустит недорогой смартфон с NFC

11.12.2018,  
18:49
Текст:  Антон Благовещенский

До конца текущего года компания Xiaomi представит новый смартфон серии Note - Mi Note 4, который придет на смену третьей модели. Изображения и спецификации новинки оказались в распоряжении iGeekPhone.

Смартфон в базовой версии получит безрамочный дисплей, двойную основную камеру на 20 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Старшая версия будет отличаться расширенным объемом памяти - 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ.

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Сообщается также о наличии чипа NFC, что для смартфонов Xiaomi скорее редкость из-за малой распространенности в Китае бесконтактных платежей. Стоимость устройства составит 2499 юаней, или около 24 тысяч рублей.

Диагональ экрана Xiaomi Mi Note 4 неизвестна, однако у актуальной модели Mi Note 3 она составляет 5,5 дюйма. Благодаря безрамочности размеры дисплея, скорее всего, увеличатся при сохранении габаритов корпуса.

В России самые дешевые Android-смартфоны с поддержкой NFC - это Nokia 3 и ZTE Blade V9 Vita 2. Их стоимость составляет 7-8 тысяч рублей.

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