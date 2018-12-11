За какие бесплатные медуслуги стараются взять деньги

Обнародован перечень бесплатных медицинских услуг, за которые могут неправомерно потребовать оплату в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили сегодня во Всероссийском Союзе Страховщиков.

На страховые медицинские компании возложена функция консультировать и защищать права пациентов на всех этапах лечения в медучреждениях, которые работают по программе государственных гарантий в системе ОМС. Проанализировав поступающие жалобы, эксперты ВСС составили ТОП-10 медуслуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать.

Вот этот перечень:

1. Расходные материалы при стационарном лечении: лекарства, шприцы, системы для инфузионной терапии и т.д.

2. Медицинские изделия, вживляемые в организм человека (металлоконструкции и др.)

3. Расходные материалы при оказании амбулаторной помощи: пломбировочный материал в стоматологии, рентгенпленка, диск для записи результатов КТ или МРТ (в большинстве регионов).

4. Проведение аппаратных методов диагностики, таких как МРТ и КТ (амбулаторно и в условиях стационара).

5. Медицинская помощь при стоматологических заболеваниях (кроме зубопротезирования).

6. Лекарства для лечения онкологических заболеваний.

7. Исследования крови, в частности, на гормоны.

8. Сокращение сроков ожидания исследования: УЗИ, рентгенографии, гастроскопии.

9. Восстановительное лечение (массаж, занятия лечебной физкультурой и др.), назначенное лечащим врачом.

10. Консультации "узких специалистов" (окулист, невролог, оториноларинголог, хирург, онколог и т.д.)

В союзе страховых организаций напоминают: в случае возникновения вопросов, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг в системе ОМС, а также при нарушении права пациента на бесплатную медицинскую помощь, нужно обратиться в администрацию медицинского учреждения или к страховому представителю страховой медицинской компании, выдавшей полис ОМС.

Пациент должен учесть: услуги в рамках программы ОМС должны быть оказаны бесплатно при наличии показаний для их проведения, выявленных лечащим врачом и по его назначению.