За незаконную перепланировку подвалов введут штрафы

За незаконную перепланировку подвалов и нежилых помещений на первых этажах домов группа депутатов во главе с зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Павлом Качкаевым предложила ввести штрафы. Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях уже внесены в Госдуму.

Действующие законы предусматривают административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. "Жилищный кодекс регулирует взаимоотношения по жилым помещениям. Мы его расширяем", - отметил Павел Качкаев.

Кроме того, ответственность за перепланировку несут только физические лица, хотя помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или муниципалитеты. Если законопроект примут, то должностным лицам придется заплатить за незаконную перепланировку штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а юридическим - 40-50 тысяч рублей.

За предложением депутатов стоит реальная проблема - перепланировки в подвалах не редкость. В то же время именно они являются самыми опасными, так как они затрагивают фундамент и опорные конструкции, на которых приходится основной вес многоквартирного дома.

Это может привести к плачевным последствиям для здания: трещинам, проседанию строения и даже обрушению. В 2015 году в Перми из-за углубления подвала рухнул подъезд пятиэтажки. Собственники помещения в цокольном этаже хотели сделать высокие потолки, а в итоге произошла трагедия. В 2016 году обвалился дом в Междуреченске, потому что магазин в подвале расширял окно.

В подвале есть и коммуникации, напоминает Павел Качкаев. Незаконные перепланировки приводят к их поломкам или к ограничению доступа к ним. Собственники и арендаторы подвалов обшивают коммуникации отделочными материалами, что мешает ремонтировать сети или отключать воду и газ в аварийной ситуации.

И чем коммерчески привлекательнее помещение, тем более серьезной перепланировке оно подвергается. Именно поэтому от незаконного переустройства в основном страдают жители центральных улиц городов.

Самый действенный способ проконтролировать законность перепланировки - обращение в прокуратуру

Недавно громкая история произошла в Санкт-Петербурге. На Лиговском проспекте в подвале дома открывали очередной продуктовый магазин шаговой доступности. Для этого существенно перепланировали помещение. В подвале появился лифт, для этого убрали надподвальное перекрытие, был сделан проход в несущей стене, убраны несущие стены и две опорные колонны внутри помещения. Жители обратились в суд, а собственник помещения предоставил зарегистрированный в Росреестре план помещения с изменениями. Возник резонный вопрос: как перепланировка со сносом несущих конструкций могла быть согласована? Оказалось, что согласовывать такие работы сегодня некому. "Порядок перепланировки в многоквартирных домах определен для жилых помещений. А для нежилых его нет. Росреестр при регистрации проекта может предъявить к нему требования, прописанные Градостроительным кодексом", - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. В этой сфере пора навести порядок. Иногда даже суды признают законными перепланировки нежилых помещений со сносом несущих конструкций, что в итоге приводит к трещинам на фасаде.

Незаконные перепланировки могут остаться просто незамеченными. Собственники баррикадируют двери, не пускают в помещение сотрудников управляющих организаций и жильцов. Поэтому узнать о том, что снесены важные конструкции, непросто.

Самый действенный способ проконтролировать законность перепланировки - обращение в прокуратуру. А для этого должны найтись инициативные жильцы дома, которые заподозрят нарушение и напишут жалобу. Лучше, если они привлекут к составлению документа других собственников, так как у коллективных жалоб больше шансов обратить на себя внимание.

Проблема осложняется тем, что в обычном многоквартирном доме подвал является общим имуществом собственников жилья. А первые этажи - жилыми помещениями. Однако на практике все иначе. Огромное количество помещений в подвалах принадлежит компаниям и муниципалитетам. Жители не могут влиять на то, что в них происходит. Помещения на первых этажах активно переходят из жилых в нежилые, а в новых домах изначально строятся нежилыми. Поэтому речь идет об огромном количестве помещений, которые сегодня стало возможным перестраивать бесконтрольно.