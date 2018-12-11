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11.12.2018 21:47
Рубрика: Власть
Проект: Интернет

Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте

Слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука относительно Крымского моста являются призывом к террористической деятельности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на выступление украинского политика о "необходимости уничтожить мост" при помощи "инопланетян".

Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
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"Одно из многочисленных заявлений с прямым призывом к террористической деятельности со стороны киевского режима и политической элиты современной Украины, - написала она в своем Fcebook. - Если они не видят ничего криминального в публичных заявлениях такого рода, что говорить о планах тайных. Что говорить о том, какое "мирное будущее" киевский режим продумал для своей страны".

Захарова также отметила, что политика Киева "строится на провокациях".

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