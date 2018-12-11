Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, которые вводят в заблуждение пользователей финансовых услуг.

Проект, разработанный в рамках поручений президента РФ, опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Если он будет принят, то у Банка России появится право принимать решения о блокировке сайтов, владельцы которых нарушают законы РФ, вводя клиентов кредитных и некредитные финансовых организаций в заблуждение, занимаясь фишингом.

Владельцы фальшивых сайтов подбирают схожие с названием кредитных организаций доменные имен, оформляют ресурсы в том же стиле, выманивают у пользователей информацию о счетах и банковских картах и переводят средства на свои счета.