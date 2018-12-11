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11.12.2018 17:44
Рубрика: Происшествия

Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Супруга футболиста столичного "Спартака" Дениса Глушакова написала на мужа заявление в полицию. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Тем временем, в пресс-службе столичного ГУ МВД корреспонденту "РГ" сообщили, что подобной информации пока не поступало. В то же время адвокат потерпевшей Сергей Жорин заявил РИА Новости, что заявление связано с угрозами, которые поступали доверительнице.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Женщине звонят с угрозами и требуют отказаться от исковых требований к Денису Глушакову. Бракоразводный процесс, как уже ранее сообщалось, идет в Никулинском районном суде. Заявительница требует развода, алиментов на двух детей и раздела совместно нажитого имущества.

По словам Жорина, по заявлению проводится проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

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