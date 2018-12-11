. События года 2018

Банки в июле-сентябре 2018 года выдали гражданам рекордное количество кредитных карт - 2,7 миллиона на максимальную сумму 125,6 миллиарда рублей. Такие данные приводит в своём исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс".

Аналитики отмечают, что держатели карточек стали тратить меньше средств из отведённого им кредитного лимита. Эту тенденцию отражает так называемый процент утилизации. Получается, что значительную часть вновь выпускаемых карт граждане получают либо в результате активного маркетинга этого продукта со стороны банков, либо в расчете воспользоваться ими, если возникнут сложности с финансами, делают вывод авторы исследования.

По данным "Национального бюро кредитных историй", самая большая доля неиспользуемых кредитных карт фиксируется в Липецкой области, Чувашии и Мордовии. Меньше всего их в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии.