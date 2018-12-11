Жюльетт Бинош выбрана президентом жюри Берлинале-2019

Президентом жюри главного конкурса 69-го Берлинского международного кинофестиваля будет французская кинозвезда Жюльетт Бинош. Сделав такой выбор, дирекция Берлинале демонстративно следует новейшей тенденции в киноиндустрии: хватит господства мужчин, отныне рулят дамы!

"Спасибо за эту потрясающую честь и приглашение на ваш последний Берлинале, дорогой Дитер, это предложение означает целый мир для меня, - ответила Жюльетт Бинош директору фестиваля Дитеру Косслику, который с будущего года уйдет в отставку. - Я с нетерпением жду встречи с остальными членами жюри и буду выполнять свои обязанности с тщанием и радостью".

Жюльетт Бинош - одна из самых знаменитых актрис современного кино Франции: она снялась в более 70 фильмах и награждена множеством международных и национальных кинопремий. Дебютировав в 1983 году в фильме Паскаля Кане "Прекрасная свобода", она получила известность после участия в драме Жан-Люка Годара "Хвала тебе, Мария!". В 1985 году сыграла свою первую главную роль в фильме Андре Тешине "Свидание" - за эту роль секс-бомбы, мечтающей стать киноактрисой, она получила премию французской кинопрессы. На экранах Берлинского фестиваля Бинош впервые появилась в 1987 году в фильме Леоса Каракса "Дурная кровь". В 1988 году впервые участвовала в международной кинопродукции, снявшись в фильме Филипа Кауфмана "Невыносимая легкость бытия". За роль в фильме Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: голубой" была удостоена Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале. За роль в фильме Энтони Мингеллы "Английский пациент" получила Серебряного медведя Берлинского фестиваля и "Оскара". Свой триумф на Каннском фестивале она познала после премьеры фильма Аббаса Киаростами "Копия верна" - получила приз за лучшую женскую роль.