Жюльетт Бинош выбрана президентом жюри Берлинале-2019

Новости

Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне 17:54
Кузнецова назвала "кощунством" попытку выселить онкобольных детей из дома 17:53
Видео: Легковушка на скорости рухнула в невидимую яму 17:47
Жена Дениса Глушакова заявила на футболиста в полицию 17:44
В здание британского парламента попытался проникнуть неизвестный 17:43
В Москве запустят эксперимент по проверке ОСАГО с помощью видеокамер 17:34
В Орле показали реликвии времен Курской битвы 17:33
Права страховых детективов при расследованиях мошенничеств расширят 17:31
У актрисы и телеведущей Ольги Беловой украли форму и кроссовки 17:31
Белорусский фильм Дарьи Жук выдвинут на "Золотого орла" 17:30
"Галс-Девелопмент", "Дон-Строй Инвест" и "Фодд" подписали соглашение о стратегическом партнерстве с Фондом "Сколково" 17:15
Крупнейший автозавод в СКФО уличили в неуплате налогов 17:12
Трейлер: Владимир Машков с детьми грабит банк в Монте-Карло 17:10
Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов" 17:04
В ГИБДД предложили сдавать "город", не зная маршрута 17:00
Пассажирский самолет экстренно прервал взлет в аэропорту Якутии 16:55
В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками 16:50
Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом 16:47
В Риме загорелся завод по переработке отходов 16:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 17:14
Рубрика: Культура

Жюльетт Бинош выбрана президентом жюри Берлинале-2019

Текст: Валерий Кичин
Президентом жюри главного конкурса 69-го Берлинского международного кинофестиваля будет французская кинозвезда Жюльетт Бинош. Сделав такой выбор, дирекция Берлинале демонстративно следует новейшей тенденции в киноиндустрии: хватит господства мужчин, отныне рулят дамы!
Фото: AP Photo/Francois Mori Фото: AP Photo/Francois Mori
Фото: AP Photo/Francois Mori

"Спасибо за эту потрясающую честь и приглашение на ваш последний Берлинале, дорогой Дитер, это предложение означает целый мир для меня, - ответила Жюльетт Бинош директору фестиваля Дитеру Косслику, который с будущего года уйдет в отставку. - Я с нетерпением жду встречи с остальными членами жюри и буду выполнять свои обязанности с тщанием и радостью".

Фото: kinopoisk.ru
У церемонии вручения премии "Оскар" будет новый ведущий

Жюльетт Бинош - одна из самых знаменитых актрис современного кино Франции: она снялась в более 70 фильмах и награждена множеством международных и национальных кинопремий. Дебютировав в 1983 году в фильме Паскаля Кане "Прекрасная свобода", она получила известность после участия в драме Жан-Люка Годара "Хвала тебе, Мария!". В 1985 году сыграла свою первую главную роль в фильме Андре Тешине "Свидание" - за эту роль секс-бомбы, мечтающей стать киноактрисой, она получила премию французской кинопрессы. На экранах Берлинского фестиваля Бинош впервые появилась в 1987 году в фильме Леоса Каракса "Дурная кровь". В 1988 году впервые участвовала в международной кинопродукции, снявшись в фильме Филипа Кауфмана "Невыносимая легкость бытия". За роль в фильме Кшиштофа Кесьлевского "Три цвета: голубой" была удостоена Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале. За роль в фильме Энтони Мингеллы "Английский пациент" получила Серебряного медведя Берлинского фестиваля и "Оскара". Свой триумф на Каннском фестивале она познала после премьеры фильма Аббаса Киаростами "Копия верна" - получила приз за лучшую женскую роль.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ