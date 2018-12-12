Сто лет назад в Москве обнародовали Манифест о создании Белорусской ССР

На декабрь 2018 года и январь наступающего 2019-го приходится столетие белорусской государственности в советском варианте. Эта дата не забыта и сегодня - к примеру, 6-7 декабря в Институте истории НАН Беларуси в Минске прошла представительная международная научная конференция "Исторические судьбы белорусской советской государственности". Избранный большевиками путь развития советской республики на белорусских землях был непростым и извилистым настолько, что за каких-то полтора года потребовалось сразу два ее провозглашения - 1 января 1919-го и 31 июля 1920-го. Но на фоне ответственных или, наоборот, опрометчивых решений советской власти по актуальному для ее первых лет белорусскому вопросу стоит вспомнить и о том, что у БССР имелись истоки и в столице Советской России.

В этом доме в Гранатном переулке, 24, в Москве 21-23 декабря 1918 года был поставлен вопрос о создании Советской Беларуси. Фото: Yandex.ru / maps

В центре Москвы, на улице Поварской, 52, в 1918 году более полугода располагался Белорусский национальный комиссариат (Белнацком) - одно из подразделений наркомата по делам национальностей; проекты создания будущей Советской Беларуси обсуждались и обкатывались в том числе и здесь. У этой усадьбы к весне 1918-го была и богатая дореволюционная история (Дом Ростовых, она же усадьба Долгоруковых-Соллогубов) и звучная советская биография (именно тут располагалась первая резиденция руководимой Феликсом Дзержинским ВЧК). Из издаваемой Белнацкомом здесь же, на Поварской, первой в истории советской газеты на белорусском языке "Дзяннiца" (ее редактировали Дмитрий Жилунович, он же известный писатель Тишка Гартный, Иван Петрович, он же литератор Янка Нёманский, и Павел Каравайчик) можно узнать много любопытного.

В Москве "Дзяннiца" печаталась с 6 апреля 1918 по 24 февраля 1919 года. Например, в номере от 16 апреля по домашнему почтовому адресу Осипа Дыло, будущего наркома труда в первом советском белорусском правительстве (Армянский переулок, 9), объявлялся набор певцов, музыкантов и артистов в белорусский хор, оркестр и драматический кружок. Кстати, именно "функции культурно-просветительного характера", а не планы по созданию белорусского советского государства были главными в работе Белнацкома в первые месяцы его работы - иначе и быть не могло в условиях, когда значительная часть белорусских земель была после Брестского мира оккупирована Германией.

Но в конце 1918 года произошла быстрая перемена декораций, обусловленная окончанием Первой мировой войны и уходом немцев с белорусской территории. Белнацком в 20-х числах ноября переехал с Поварской в расположенный неподалеку Гранатный переулок. Именно здесь, в доме 24, в свое время принадлежавшем штабс-капитану Зерщикову, 21-23 декабря под руководством Дмитрия Жилуновича прошла конференция белорусских секций партии большевиков, поставившая перед руководством Советской России вопрос о создании Советской Беларуси. И уже вечером 23 декабря ЦК РКП(б) эту идею одобрил, и дальнейшие хорошо известные события развивались без особых промедлений - вечером 1 января 1919 года на белорусском языке был обнародован манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства о провозглашении Беларуси Советской Социалистической Республикой.

Вклад Белнацкома, оба занимаемых которым здания, кстати, сохранились, в появление советского варианта державности весьма велик - тот самый манифест писал и первое советское правительство возглавил энергичный Жилунович. И московские следы государственности белорусов при всех дальнейших сложностях оказались в итоге прочными.

Пять любопытных фактов

1 Белнацком создан декретом Совнаркома РСФСР за подписью Ленина от 31 января 1918 года. Им руководила ответственная коллегия из трех человек, в том числе комиссара Александра Червякова (в будущем многолетнего руководителя БССР) и секретаря Дмитрия Жилуновича; с августа 1918-го пост комиссара занимал Иосиф Лагун.

2 Реальная деятельность Белнацкома, как следует из номера "Дзяннiцы" от 1 мая 1918 года, началась 1 марта в Петрограде, но в том же месяце пришлось заниматься переездом в Москву. Предполагалось, что комиссариат будет делиться на восемь отделов, но реально к работе приступили шесть (военный, беженский, издательский, культурно-просветительный, статистический и юридический). Отделения Белнацкома располагались в Петрограде, Витебске и Смоленске, его представители работали в Саратове, Тамбове, Орле, Калуге, Орше...

3 В работе Белнацкома в первые его месяцы активно участвовали не только большевики, но и левые эсеры. 30 июня 1918 года, за неделю до известного левоэсеровского мятежа 6 июля, "Дзяннiца" сообщала: "Секция белорусов при Центральном Комитете левых с.-р. расширяет свою работу. Ею уже устроено в Москве несколько митингов, послано несколько товарищей в разные места для создания там секций, а также в скором времени должны открыться агитационные курсы и много чего еще". Мятеж разрушил все эти планы, и с июля 1918-го Белнацком стал чисто большевистским.

4 Белнацком активно содействовал появлению в очень непростом для советской власти 1918-м целого ряда культурных, научных и просветительских обществ - так, в Москве появилось Белорусское научно-культурное общество, в Петрограде - Высшие курсы по белорусоведению, Белорусское вольное экономическое общество и Общество любителей белорусского народного искусства. 11 июля 1918-го в здании педагогического института им. Шелапутина заведующий культурно-просветительным отделом Белнацкома Федор Турук при большом стечении публики открыл Белорусский народный университет, а первую лекцию по белорусоведению прочитал известный историк Владимир Пичета, в 1921 году ставший первым ректором БГУ.

5 24 апреля 1918 года "Дзяннiца" извещала, что "сфера влияния Белорусского национального комиссариата распространяется во всех отношениях на территорию применительно к этнографическим границам Белоруссии, согласно карты проф. Карского". Именно этот вариант границ был использован при провозглашении в конце 1918 - начале 1919 годов первой Белорусской Советской Республики, а книга академика Евфимия Карского стала одним из первых издательских проектов Белнацкома.