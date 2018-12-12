2019-й начнется завтра. В театре. 13 декабря во всех регионах России пройдет открытие Года театра, а главная торжественная церемония начнется в 16.00 в Ярославле на сцене старейшего русского профессионального театра - Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова.

"Год театра должен стать только толчком к дальнейшему развитию, рассчитанному не на один год, - считает председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. - Я понимаю, что жизнь не закончится в 2019 году, в театры и дальше будут ходить, и что театр - это, в первую очередь, многомиллионная аудитория зрителей... Нам нужна долгосрочная стратегия развития театральной культуры, и я надеюсь, что в Год театра она будет принята. Мы много лет говорим, что театр надо вывести из сферы услуг, и что нам нужен новый закон "О культуре". Мы собрали рабочую группу, привлекли самых разных авторитетных специалистов, которые занимаются разработкой новой редакции закона. Помимо тех серьезных проблем, которые мы бы решили в Год театра, мы бы наметили путь и составили стратегический план до 2030 года".

Новая редакция закона о культуре, возможные изменения в налоговом, бюджетном, гражданском кодексе; ремонт театров, нуждающиеся в капитальном ремонте, обновление технической базы, - это в рабочих буднях.

А завтра будет праздник. В Ярославле в спектакле-концерте примут участие актеры Вера Васильева, Виктор Добронравов и Александр Калягин; звезды русского балета Светлана Захарова, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова; оперная певица Альбина Шагимуратова; солист Московского Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов; хор Театра оперы и балета Республики Татарстан; Ярославский симфонический оркестр п/р дирижера Мурада Аннамамедова; ансамбль баянистов из Государственного народного оркестра имени Зыкиной; братья Никита и Даниил Бессоновы; коллектив современного танца хореографа Анны Абалихиной; пианист, лауреат Международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев, артисты Театра имени Федора Волкова, а также студенты театральных вузов.

В фойе Ярославского театра откроется выставка "Российский театр. Истоки и рождение", подготовленная Театральным музеем им. Бахрушина. В экспозиции - редкие документы: фотографии, макеты, эскизы костюмов, декораций, портреты, афиши...

2019 год в России объявлен Годом театра указом президента Владимира Путина. Оргкомитет по проведению его всероссийской программы возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, в состав вошли представители федеральных и региональных органов власти, Союза театральных деятелей РФ и руководители крупнейших российских театров.

Ключевым международным событием Года театра станет VIII Театральная олимпиада, проводить которую будет художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. В России это главное мировое театральное событие состоится во второй раз; с июня по ноябрь в Санкт-Петербург на гастроли приедут ведущие театры мира, а все ведущие российские фестивали представят специальную программу.

С марта по ноябрь 2019 года Всероссийский театральный марафон охватит все регионы от Владивостока до Калининграда.

Фестиваль "Золотая маска" отметит юбилей - 25-летие. Имена своих самых почетных лауреатов крупнейшая российская премия уже объявила - в числе первых "Маской" в Большом театре за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в Год театра, в День театра 27 марта наградят Элину Быстрицкую, Владимира Васильева, Александра Збруева, Василия Ланового, Станислава Любшина, Леонида Хейфеца, Инну Чурикову.

Продолжатся гастрольные проекты в рамках федеральной программы "Большие гастроли". XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России пригласят своих зрителей.

Малый театр откроет сцену в городе Когалыме. В планах - и издание "Театральной энциклопедии России", тематические форумы, мастер-классы, семинары, круглые столы, посвященные вопросам сохранения уникальных театральных профессий, конкурсы по поддержке современной драматургии и молодой режиссуры.

Раздел, посвященный Году театра, откроется на портале Культура.рф. Многие мероприятия Года театра будут доступны на этом сайте с помощью онлайн-трансляций.