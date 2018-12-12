Аренда загородного дома на Новый год подешевела

Интерес к аренде коттеджей на Новый год вырос на 19 процентов. При этом цены постепенно снижаются. Самыми высокими они были в октябре, а потом собственники загородной недвижимости стали скромнее в своих запросах, говорят эксперты "Авито".

В некоторых городах стоимость новогодней аренды коттеджей просела серьезно. В Пермском крае цены упали на 28 процентов. Это вызвало взрывной интерес: спрос вырос в два с половиной раза.

Желание встретить Новый год в загородном коттедже выросло в 11 из 22 рассмотренных регионов. Любопытно, что в другой половине субъектов РФ интерес к празднику в доме на природе к декабрю угас. Больше других разочаровались в таком виде отдыха жители Иркутской области, где спрос упал на 23 процента. Также существенно снизился интерес к отдыху за городом в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Свердловской области.

Туристы вообще в этом году не жалуют отдых на Алтае. Цены там, как и в Тюменской области, просели почти на четверть. Также серьезное снижение наблюдается в Удмуртии (на 22 процента).

Впечатляющее падение цен объясняется ростом предложения коттеджей(почти на 10 процентов к прошлому году), причем не элитных, как раньше, а недорогих

Потеряли в цене даже коттеджи близ двух столиц. В Москве и Подмосковье цены снизились на 6 процентов, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 9. Примечательно, что Москва и Московская область стали лишь пятым по дороговизне аренды коттеджей регионом, уступив в цене не только Ульяновской, но и Свердловской, Новосибирской и Тюменской областям.

Всего в исследовании были проанализированы цены в 22 регионах страны, в 8 цены на аренду выросли, в 13 - снизились, в одном остались на прежнем уровне. В среднем по стране аренда новогоднего коттеджа стоит 8,3 тысячи рублей в сутки.

Сильнее всего цены на аренду выросли в Татарстане - на 24 процента, в Саратовской области повышение составило 8 процентов, в остальных регионах оно было незначительным: от 1 до 4 процентов в Нижегородской, Свердловской, Омской и Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкортостане. В Ульяновской области цены не изменились.

Интерес к столичной загородной недвижимости постепенно падает, отмечают эксперты "ИНКОМ-Недвижимость". Спрос на празднование Нового года в частных домах Подмосковья снижается три года подряд: в 2016 году на 8 процентов, в 2017 году на 10, а встречать Новый, 2018 год за городом желающих набралось уже на 20 процентов меньше.

Виной тому жесткая конкуренция со стороны гостиничной индустрии. Популярность приобретают бутик-отели и камерные дома отдыха. Здесь и о питании позаботятся, и о развлечениях. "Таких предложений все больше, и подобная конкуренция не на пользу частным наймодателям", - объясняет заместитель директора Департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова. К тому же отдыхающие перестали искать романтики в глуши. "Они предпочитают коттеджные поселки с развитой инфраструктурой - продуктовыми магазинами и ресторанами", - отмечает риелтор. А выбор таких объектов зимой ограничен.

Если еще несколько лет назад собственники были уверены, что арендатор в праздник найдется на любую, даже самую необустроенную избушку, то сегодня клиент стал привередлив. В итоге примерно 28 процентов загородных домов было снято с экспозиции, так как их владельцы не могут их сдать.

Традиционно арендная плата за несколько дней пользования домом в новогодние каникулы равна обычной месячной ставке найма плюс страховой депозит в таком же размере. Так как в новогодние праздники люди веселятся, повышаются риски порчи имущества.

Семьи и пары чаще всего выбирают небольшие коттеджи с камином - в среднем арендная плата за них в Подмосковье составляет 55-70 тысяч рублей за 5 дней праздников. Большие компании обычно предпочитают многокомнатные дома с сауной или баней, бильярдом и другими развлечениями. Заплатить за такой придется 150-170 тысяч рублей. Существенное условие большинства нанимателей - собственники не должны находиться на территории участка, в части дома или втором доме.

Во многих регионах падение цен объясняется увеличением предложения. По данным "Авито", осенью 2018 года количество объявлений о сдаче коттеджей на Новый год по всей России выросло на 9 процентов относительно прошлого года. К тому же если ранее собственники в основном сдавали элитные коттеджи, то теперь стало гораздо больше бюджетных предложений, что понизило средний уровень цен на рынке.