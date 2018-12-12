Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад обсудил со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию в САР и пути ее развития. Об этом проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Особое внимание было уделено задаче скорейшего формирования и запуска работы конституционного комитета в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога (КСНД) и резолюции 2254 СБ ООН", - отметили на Смоленской площади.

Ранее по итогам прошедшей в конце ноября встрече по Сирии в Астане стало известно, что работа по формированию списка представителей гражданского общества для конституционного комитета подходит к концу. "Мы хотим это сделать как можно быстрей. Если удастся до конца года, сделаем, если не позволят обстоятельства, то будем стараться сделать это как можно быстрее в следующем году", - заявил тогда Лаврентьев. По его словам, Россия выступает за то, чтобы все слои сирийского общества были представлены в конституционном комитете, а также во всех других механизмах, которые будут заниматься реформированием политической системы.