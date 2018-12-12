Овен

Интерес ко всему, что позволит вам приобрести более широкие полномочия, может подарить отличную возможность продемонстрировать ваши возможности.

Телец

Вы будете ощущать себя комфортно только в том случае, если будете получать удовольствие от всего, что делаете.

Близнецы

Не стоит браться за сложные дела, поскольку ваш организм нуждается в отдыхе. Усилия могут не дать результатов.

Рак

У вас могут появиться новые возможности, которые вы будете упорно отвергать. Вам стоит искать нестандартные решения.

Лев

Если вы хотите пощекотать себе нервы, то вполне сможете найти себе дело по душе, которое не потребует затрат, но подарит неоценимый жизненный опыт.

Дева

Если вы сейчас не сможете найти рациональное объяснение происходящему, не ищите готовых и простых решений.

Весы

В вас проснется стремление контролировать каждый шаг близких, не готовых к контролю с вашей стороны.

Скорпион

Проблемы, за которые вы возьметесь, начнут расти как снежный ком. Стоит помнить, что сейчас у вас не будет легких решений.

Стрелец

Вам будет не по себе, особенно в тех ситуациях, которые потребуют от вас участия в открытой конкурентной борьбе.

Козерог

Вам не стоит лениться, хотя справиться с желанием почивать на лаврах будет совсем не просто.

Водолей

Что важнее: мысли или чувства? Одних из вас эта дилемма сделает скрытными, других, наоборот, подтолкнет к откровенности.

Рыбы

Шансы преуспеть не так высоки. Но при определенных усилиях и сильном желании осуществить мечту можно попробовать.