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Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
В Москве загорелся склад с резиной 12.12.2018
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Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 12.12.2018
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 12.12.2018
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 12.12.2018
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Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 12.12.2018
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 12.12.2018
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 12.12.2018
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Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума 12.12.2018
В Петербурге автоледи протаранила семь машин 12.12.2018
В Назрани от взрыва гранаты пострадали силовики 12.12.2018
В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге 12.12.2018
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину 12.12.2018
Стали известны составы "Реала" и ЦСКА на матч Лиги чемпионов 12.12.2018
ОПЕК улучшила прогноз по нефтедобыче в России 12.12.2018
В Страсбурге после инцидента дополнительно мобилизованы 290 медиков 12.12.2018
В Москве двое чеченцев бросились в огонь ради спасения пенсионерки 12.12.2018
На Кубани опрокинулся автобус, пострадали десять человек 12.12.2018
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Рубрика: Общество

Гороскоп

13 декабря - 19 декабря
Российская газета - Неделя №7744 (281)

Овен

Интерес ко всему, что позволит вам приобрести более широкие полномочия, может подарить отличную возможность продемонстрировать ваши возможности.

Телец

Вы будете ощущать себя комфортно только в том случае, если будете получать удовольствие от всего, что делаете.

Близнецы

Не стоит браться за сложные дела, поскольку ваш организм нуждается в отдыхе. Усилия могут не дать результатов.

Рак

У вас могут появиться новые возможности, которые вы будете упорно отвергать. Вам стоит искать нестандартные решения.

Лев

Если вы хотите пощекотать себе нервы, то вполне сможете найти себе дело по душе, которое не потребует затрат, но подарит неоценимый жизненный опыт.

Дева

Если вы сейчас не сможете найти рациональное объяснение происходящему, не ищите готовых и простых решений.

Весы

В вас проснется стремление контролировать каждый шаг близких, не готовых к контролю с вашей стороны.

Скорпион

Проблемы, за которые вы возьметесь, начнут расти как снежный ком. Стоит помнить, что сейчас у вас не будет легких решений.

Стрелец

Вам будет не по себе, особенно в тех ситуациях, которые потребуют от вас участия в открытой конкурентной борьбе.

Козерог

Вам не стоит лениться, хотя справиться с желанием почивать на лаврах будет совсем не просто.

Водолей

Что важнее: мысли или чувства? Одних из вас эта дилемма сделает скрытными, других, наоборот, подтолкнет к откровенности.

Рыбы

Шансы преуспеть не так высоки. Но при определенных усилиях и сильном желании осуществить мечту можно попробовать.

Общество Ежедневник Гороскоп
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