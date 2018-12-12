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12.12.2018 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Банк "Новый век" инвестирует в творческие проекты

Санкт-Петербургский международный культурный форум (СПбМКФ) давно признан событием мирового уровня и собирает ежегодно тысячи отечественных и зарубежных участников: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, литераторов, общественных деятелей, независимых экспертов, представителей академического сообщества, власти и бизнеса.
Фото: предоставлено Пресс-служба Банка "Новый век"

В этом году в рамках деловой программы форума в ноябре состоялась премьера новой дискуссионной площадки - IPQuorum.Culture. Эксперты в течение нескольких дней обсуждали современные тренды и проблемы творческих индустрий, потенциал цифровой технологии, включая механизмы инвестирования. Об одном из новых решений для развития рынка интеллектуальной собственности рассказал председатель правления банка "Новый век" Вадим Мартынов:

- Сейчас наиболее актуальной стала тема инвестирования, финансирования и поддержки наукоемких и творческих инициатив. Банк "Новый век" всегда открыт для новых проектов в сфере науки, культуры и искусства, но зачастую даже мы не можем помочь в полной мере авторам, молодому бизнесу, потому что у них, как правило, нет ни земли, ни собственных студий, ни офисов, то есть традиционных активов под залог - только обозначенный законом РИД ("результат интеллектуальной деятельности"). Плюс к тому потенциальный заемщик обычно не дока в понимании финансовых механизмов и правил. По себе знаем: некоторые приходят в банк для получения кредита, не имея не то что бизнес-плана, а даже грамотного описания своего РИДа, проекта. Но ведь при выдаче большого кредита - а в случае со стартапом сумма всегда требуется немаленькая - банк должен зарезервировать определенные средства на своем балансе в зависимости от степени риска. Взвешивая "за" и "против", банки, само собой, отказывают. Привыкли брать в залог реальные и максимально ликвидные ресурсы, а не идеи.

- Значит, тупик? С одной стороны, стартап не может выжить без материальной поддержки, а с другой - денег негде взять, чтобы довести до рынка идею, которая может сторицей окупиться в будущем. Печальный современный "тренд". И дверь в банк никогда не сможет стать для творца "выходом" из проблемы?

- Сможет. И в ближайшей перспективе. Хотя поле для взаимовыгодного финансового урожая весьма непростое. Опыт нашего банка привел к выводу, что нужно разработать специальную краудинвестинговую платформу для кредитования под залог интеллектуальной собственности. В настоящее время единственной такой платформой является проект CO-FI. Он направлен на то, чтобы убрать дистанцию между инвестором и заемщиком-правообладателем. Это первый в России проект, который рассматривает объекты интеллектуальной собственности, РИД, в качестве залога. По сути, это цифровая платформа, связывающая разных людей, которые, взаимодействуя друг с другом, объединяют ресурсы и решают общие задачи. В CO-FI могут прийти инвесторы, банки, готовые передать деньги на реализацию творческих или высокотехнологических проектов, имея долю в будущем продукте или сам продукт в качестве денежного обеспечения. Разумеется, механизм CO-FI предусматривает гарантии безопасности инвестиций, гарантии возврата - это неотъемлемая часть любого финансово-инвестиционного процесса, и технологическая основа цифровой платформы заточена под это.

- "Новый век" планирует стать партнером CO-FI?

- Конечно. Мы начали сотрудничать с CO-FI, как только проект был презентован на площадке "Открытых инноваций - 2018" в "Сколково". Вместе мы уже сделали важный шаг - разработали программное обеспечение и нашли соинвесторов.

Платформа CO-FI станет ядром финансово-инвестиционной среды для поддержки наукоемких, творческих инициатив и проектов. Напрямую взаимодействуя с инфраструктурой доверия IPChain - распределенным реестром интеллектуальной собственности, базирующимся на технологии блокчейн, CO-FI обеспечит максимальную прозрачность и верификацию всей информации об объектах интеллектуальной собственности и всех сделках с ними для заинтересованных участников финансово-инвестиционного процесса.

Присоединившись к CO-FI, который в качестве пилотного проекта будет запущен в этом году, представитель творческой индустрии сможет пройти путь от прототипа до готового продукта с возможностью выхода на рынок.

Экономика Финансы Инвестиции

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