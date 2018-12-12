"Белавиа" планирует в 2019 году перевезти не менее 3,6 млн пассажиров

Надежность и комфорт белорусского авиаперевозчика стремительно ускоряет не только интерес к нему потенциальных пассажиров, но и обогащает международную географию полетов. Причинно-следственная связь в этих процессах сквозит и в статистике, которую привел 12 декабря генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Во-первых, сообщил он, привлекательность воздушных перемещений по достоинству оценили в уходящем году три миллиона пассажиров белорусской авиакомпании. И тут же пояснил, что это примерно на 15 процентов больше, чем годом раньше.

Но набор высоты качества и количества у воздушных перевозчиков на этом не завершается. Стало известно, что "Белавиа" планирует взять на крыло в 2019 году уже 3,6-3,7 млн пассажиров. Для государства с населением почти в десять миллионов - это действительно впечатляющий прогноз.

Росту пассажиропотока, по словам руководителя компании, способствует сразу несколько факторов. В частности, шире стали региональные воздушные ворота сообщений, проложены новые чартерные и регулярные маршруты. Кроме того, на успех в бизнес-проектах оказывает огромное влияет и материальная сторона. На ряде направлений удалось снизить стоимость перелетов, выросло число и транзитных перевозок.

По словам генерального директора, этот год для компании особенно "характерен коррекцией бизнес-модели для постоянного снижения цен практически по всем направлениям маршрутной сети". Он напомнил, в частности, что недавно был открыт регулярный рейс в Кишинев, а через несколько дней начнутся полеты по регулярному маршруту в Воронеж. "Кроме того, разработаны перспективные планы по открытию маршрутов на будущий год", - отметил Гусаров. Речь опять же идет, уточнил он, и о регулярных рейсах, и о чартерных.

Авиакомпания надеется в 2019 году совершать прямые рейсы в Мурманск и Мюнхен, и не только. За кадром пока остаются направления, которые находятся в стадии проработки. Кроме того, "есть несколько очень интересных чартерных направлений по выгодным ценам", - добавил генеральный директор.

Авиакомпания "Белавиа", как уже сообщал "СОЮЗ", - крупнейший авиаперевозчик в РБ. Ее штаб-квартира базируется в Национальном аэропорту Минск, откуда белорусские пилоты поднимают свои машины для посадки в аэропортах 28 стран Европы и Азии.