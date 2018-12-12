Бизнес стал активнее развивать корпоративное волонтерство

Все больше российских компаний развивают проекты в сфере корпоративного волонтерства.

Бизнес помогает некоммерческим организациям ресурсами, опытом управления и организации проектов, а также добровольцами, отметили участники пресс-конференции "Итоги Года добровольца (волонтера) в России. Роль бизнес-сообщества". Минэкономразвития разработало концепцию развития добровольчества в РФ, рассказал директор департамента стратегического развития и инноваций ведомства Артем Шадрин.

До конца года проект, содержащий социальный раздел о корпоративном добровольчестве, должен быть утвержден правительством. "Мне кажется, корпоративное волонтерство - тот пример, когда цели устойчивого развития выполняются и компаниями, и обществом", - отметила координатор проекта департамента инвестиций в социальную сферу направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Алиса Бабина. В качестве примера она привела экологический проект "Чистые игры", который охватил 21 тысячу человек в 38 регионах. По мнению Бабиной, в разработку общих приоритетов развития территорий должны быть вовлечены и государство, и компании. А корпоративные волонтеры - движущая сила этого процесса.

В этом году компании переходят от разовых акций к системной реализации программ в сфере корпоративной социальной ответственности. "Корпоративное волонтерство в России становится мейнстримом, - отметил на Седьмом московском международном форуме "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. - Широкое участие образованных и состоявшихся людей в социальной жизни общества может серьезно улучшить качество жизни в нашей стране. Для этого нужны серьезные последовательные действия бизнеса и общества, а также постоянная коммуникация".

Ковалев выделил три основных тренда корпоративного волонтерства, которых проявились в этом году. Это более продуманные и детальные программы бизнеса, увеличение числа компаний, которые реализуют волонтерские проекты, и объединение усилий бизнеса в этой сфере. При этом он обратил внимание, что если в самом обществе 7 процентов волонтеров, то и в бизнесе их не может быть 77 процентов, даже в самых передовых компаниях. "Вовлеченность остается на определенном уровне, и это объективная ситуация. Наши коллеги по всему миру сталкиваются с теми же проблемами", - добавил эксперт.

"Социальная ответственность бизнеса - неотъемлемая часть корпоративной философии нашей компании, - рассказал генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена. - На протяжении всех 28 лет существования в России "Макдоналдс" поддерживал различные благотворительные программы в области здравоохранения, образования, активного образа жизни. За эти годы более 680 миллионов рублей передано на поддержку благотворительных проектов".

Одним из основных направлений социальной ответственности стало создание благотворительного фонда "Дом Роналда Макдоналда" в 1995 году. Его основная задача - оказание поддержки семьям и детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. В России благотворительный фонд реализовал и поддерживает целый ряд социально значимых проектов, основной из которых - "Дом Роналда Макдоналда" в Казани. Это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное и тяжелое лечение. Сейчас фонд "Дом Роналда Макдоналда" ищет возможность открыть еще одну бесплатную семейную гостиницу в Москве. "Мы очень надеемся, что ведущие детские стационары столицы оценят такую готовность и откликнутся на наш призыв", - добавил Карена.

Чтобы корпоративное волонтерство распространилось, по мнению Вадима Ковалева, необходимы "проекты-ледоколы" и новый уровень коммуникаций с объединением усилий разных компаний, НКО, медиа и селебрити.

"Я давно поддерживаю социальные проекты "Макдоналдс" и программы фонда "Дом Роналда Макдоналда", потому что доверяю Фонду, знаю о его инициативах не понаслышке, - рассказал народный артист России Дмитрий Маликов. - В мае этого года я посетил "Дом Роналда Макдоналда" в Казани и остался под большим впечатлением. Благодаря дому ребята находятся рядом с родными и видят не только больничные стены. Возможность не разлучаться с родными и близкими помогает детишкам легче переносить курс лечения и быстрее восстанавливаться".

Артист поддерживает и другие инициативы. "Накануне Чемпионата Мира по футболу подопечным моего благотворительного Фонда предложили вывести футболистов на поле перед несколькими матчами - в рамках специальной детской программы "Макдоналдс", в которой приняли участие почти полторы тысячи детей из разных стран, и в их числе было немало ребят с ограниченными возможностями здоровья, - продолжает Дмитрий Маликов. - Третья по счету моя акция с "Макдоналдс" - это "МакХэппи День". Будучи в ноябре проездом в Нижнем Новгороде, я с удовольствием встал за кассу ресторана, продавал посетителям картофель фри и специальные стикеры. И это было так здорово - вдохновлять людей на добрые дела, буквально "помогать помогать". Спасибо фонду за такие замечательные проекты!".

Год волонтера заканчивается, но все только начинается, уверен Вадим Ковалев. "Бизнес увидел эффективность корпоративного волонтерства, а значит, добрых дел будет все больше и больше", - заключил он.