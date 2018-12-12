Большой театр Беларуси приглашает на Рождественский оперный форум

Уже девять лет каждый декабрь Большой театр Беларуси дает шанс всем поклонникам классической музыки увидеть (а главное- услышать!) оперных звезд со всего мира.

Стартовал IX Минский международный Рождественский оперный форум премьерой - комическим шедевром Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале".

Вечером 14 декабря все внимание меломанов будет приковано к Минскому Рождественскому конкурсу вокалистов, который уже стал визитной карточкой форума и предметом его особой гордости. На пятый, юбилейный, конкурс в этом году поступило более 300 заявок. Большинство - от певцов из России и Украины, которые не оставляют надежды показаться в Минске лучшим импресарио и директорам зарубежных театров. Председатель жюри, генеральный директор Большого театра Беларуси Владимир Гридюшко приводит конкретные цифры:

- В этом году у входа в Большой театр будет установлено 34 флага государств-участников. В прошлом было 27. О чем это говорит? О том большом авторитете, который обрел за эти годы наш оперный форум и конкурс молодых вокалистов.

А в субботу поклонники оперного искусства услышат завораживающее сопрано российской артистки Ольги Перетятько. Дива, голосу которой рукоплескали зрители Венской государственной оперы, миланского "Ла Скала", нью-йоркского "Метрополитен-опера" и Большого театра России, впервые выступит в Минске с сольной программой.

17 декабря гостям фестиваля предложат "Богему" Пуччини. Премьера новой постановки состоялась в апреле этого года. Режиссером спектакля стал народный артист России, худрук оперы Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель. Партию Рудольфа на минской сцене исполнит казахстанский тенор, солист "Астана Опера" Медет Чотабаев.

В четверг, 20 декабря, на сцене покажут третью громкую премьеру этого сезона - оперу "Саломея" Рихарда Штрауса. Режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе вновь призывает зрителей к рефлексии на тему непорочности подлинной любви, состоянии современной западной цивилизации, о ее приближении к гибели и об обществе, снедаемом пороками. В партии Ирода - российский артист Дмитрий Пьянов.

Завершится праздник вокала 21 декабря большим гала-концертом. Помимо именитых гостей на сцену выйдут лауреаты Минского конкурса вокалистов минувших лет и триумфаторы конкурса-2018.

