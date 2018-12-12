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12.12.2018 16:17
Рубрика: В мире

Британские консерваторы попытались сместить Мэй с поста главы партии

Текст: Ариадна Рокоссовская
Накануне экстренного саммита Евросоюза, посвященного брекзиту, стало понятно, что Терезе Мэй придется воевать на два фронта: не только в Брюсселе, где она должна хотя бы попытаться внести коррективы в проект "пост-разводного" соглашения Британии с ЕС, но и дома - в собственной партии, которая пытается сменить лидера.
Фото: REUTERS/Toby Melville Фото: REUTERS/Toby Melville
Фото: REUTERS/Toby Melville

Напомним, что еще в начале ноября оппозиционно настроенные консерваторы в парламенте пытались привлечь на свою сторону 15 процентов членов фракции, что позволило бы инициировать голосование по вотуму недоверия Терезе Мэй. И хотя тогда это не удалось, недовольные тори не оставили надежду на успех. Перенос главой правительства намеченного на вторник голосования нижней палаты по проекту соглашения с Евросоюзом многие восприняли как трусость и пораженчество с ее стороны. Уже во вторник вечером в твиттер-аккаунтах британских парламентариев появилась неподтвержденная информация, что искомые 15 процентов наконец-то собраны. А в среду утром сэр Грэхэм Брэди - председатель "комитета 1922", объединяющего депутатов консервативной партии, не исполняющих никаких правительственных функций, объявил, что к нему поступили 48 писем о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Оуэн Паттерсон - один из парламентариев, написавших такое письмо, выложил его копию в своем твиттере. Теперь любой желающий может узнать, что, по его мнению, "предложенная премьер-министром сделка так плоха, что ее нельзя считать ничем иным как предательством данных ранее обещаний", и что правительство "относится к брекзиту, как к проблеме, которую приходится решать, а не как к возможности, которую нужно использовать".

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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В день голосования эксперты сходились на том, что оно вряд ли могло стать успешным. Для того, чтобы сохранить свое кресло главы Консервативной партии и портфель премьер-министра Великобритании, Терезе Мэй достаточно было набрать 158 голосов из 316. "Я буду противостоять вотуму недоверия всеми доступными способами", - сказала Мэй в специальном заявлении. "Смена главы консервативной партии сейчас подвергнет нашу страну риску и создаст нестабильность в тот момент, когда мы не можем себе этого позволить", - предупредила она. По информации СМИ, это именно Мэй настояла на том, чтобы голосование прошло в среду вечером, поскольку в четверг утром премьер должна вылететь в Брюссель на саммит ЕС, в ходе которого она должна будет попытаться изменить текст соглашения. Уверенность премьера в том, что момент для ее отставки выбран однопартийцами неудачно, основана на том, что процедура избрания главы консервативной партии длится до шести недель. Учитывая то, что 29 марта 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз, остаться без легитимного премьера на такой срок и быть представленной на переговорах и.о. премьера, которым будет все та же Мэй, страна не может.

Тем временем

На сайте тори регулярно обновляются списки наиболее вероятных лидеров партии по мнению ее членов. На сегодняшний день в этом рейтинге лидирует экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, министр внудренних дел Саджид Джавид и бывший министр по делам брекзита Дэвид Дэвис. Но кто бы ни претендовал на место Мэй, ему пришлось бы столкнуться с теми же проблемами: раскол в партии, беспомощность в Брюсселе и разделенная на два лагеря страна.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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