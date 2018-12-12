Новости

Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза" 00:35
Цена европейского газа для Украины установила рекорд 00:02
Два человека ранены и один убит в перестрелке в Страсбурге 11.12.2018
ФАС подтвердила факт следственных действий МВД и ФСБ в московском офисе 11.12.2018
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве 11.12.2018
Космонавты пробудут за бортом МКС около шести часов 11.12.2018
В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать 11.12.2018
Романтическая история любви веронской пары в украшениях Magerit 11.12.2018
В Китае задержан бывший канадский дипломат 11.12.2018
"Динамо" победило "Северсталь", "Йокерит" уступил "Салавату Юлаеву" 11.12.2018
Захарова назвала призывом к терроризму слова Мосийчука о Крымском мосте 11.12.2018
Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 11.12.2018
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 11.12.2018
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 11.12.2018
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 11.12.2018
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 11.12.2018
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 11.12.2018
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 11.12.2018
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 11.12.2018
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 11.12.2018
Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери 11.12.2018
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 11.12.2018
Новогодние традиции Rolex: спонсорство праздничных концертов 11.12.2018
Ледовое шоу "Аленький цветочек" с Татьяной Навкой: новогодняя премьера 11.12.2018
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 11.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
12.12.2018 00:02
Рубрика: В мире

Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара. Об этом информирует Минэкономразвития и торговли страны.

На Украине с нового года вырастут тарифы на теплоснабжение

"Вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.11.2018 по 30.11.2018, которая составляет 9471,9252 грн. или 339,2114 долларов США за 1 тыс. м3", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время в октябре аналогичный показатель составлял 9059,1 гривны, в сентябре - 8490,3. Другими словами, импортный газ для Украины продолжает планомерно дорожать, отмечает портал Strana.ua.

Кстати, в "Нафтогазе" еще в марте признали, что европейский газ обходится Киеву вчетверо дороже российского. Между тем закупки топлива у Москвы предприятие прекратило в ноябре 2015 года.

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей
В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ