Цена европейского газа для Украины установила рекорд

В ноябре средняя цена 1 тысячи кубометров импортного природного газа, который закупала Украина, составила 9 471 гривну, что эквивалентно 339,2 доллара. Об этом информирует Минэкономразвития и торговли страны.

"Вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.11.2018 по 30.11.2018, которая составляет 9471,9252 грн. или 339,2114 долларов США за 1 тыс. м3", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время в октябре аналогичный показатель составлял 9059,1 гривны, в сентябре - 8490,3. Другими словами, импортный газ для Украины продолжает планомерно дорожать, отмечает портал Strana.ua.

Кстати, в "Нафтогазе" еще в марте признали, что европейский газ обходится Киеву вчетверо дороже российского. Между тем закупки топлива у Москвы предприятие прекратило в ноябре 2015 года.