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12.12.2018 10:56
Рубрика: В мире

Черногорская оппозиция будет добиваться смены "режима Джукановича"

Текст: Александр Борисов (Подгорица)
В Подгорице сегодня должен пройти митинг оппозиционного движения "Демократический фронт". Протестующие намерены требовать от властей отмены неправомерного решения об аресте лидеров ДФ Небойши Медоевича и Милана Кнежевича.

Посольство России в Черногории уже предупредило граждан РФ о нежелательности посещения центра черногорской столицы.

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"12 декабря в городе Подгорица запланированы политические протесты. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей в центре города", - сообщили российские дипломаты.

Накануне стало известно, что Конституционный суд Черногории не принял решения об отмене ареста указанных оппозиционеров, которые категорически отказываются давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем.
Между тем Милан Кнежевич заявил РИА Новости по телефону, что массовые протесты в Подгорице состоятся.

"Мы таким образом показываем и доказываем Черногории и международному сообществу, что речь идет не о двух депутатах и их политическом интересе, а обо всех гражданах Черногории, которые завтра могут оказаться на нашем месте", - подчеркнул оппозиционер.
Напомним, что 9 декабря около четырех тысяч митингующих в Подгорице, население которой едва превышает 150 тысяч,  надели желтые жилеты по аналогии с французскими манифестантами и потребовали отставки президента, лидера Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

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"Эта страна пошла кривой дорогой и идет ей уже долгое время. Но из-за последних решений так называемых государственных институтов и насилия, которое устроил режим Мило Джукановича, мы чувствуем и видим, что идем в пропасть", - отметил тогда функционер ДФ Андрия Мандич. Политик также сообщил, что "желтые жилеты - это сигнал, что хотим исправить эту страну". "Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции, - добавил он. - И мы в маленькой Черногории, а сегодня нас в процентном соотношении собралось больше чем в Париже, что означает, что и мы можем изменить Черногорию".

В мире Европа Черногория
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