Черногорская оппозиция будет добиваться смены "режима Джукановича"

В Подгорице сегодня должен пройти митинг оппозиционного движения "Демократический фронт". Протестующие намерены требовать от властей отмены неправомерного решения об аресте лидеров ДФ Небойши Медоевича и Милана Кнежевича.

Посольство России в Черногории уже предупредило граждан РФ о нежелательности посещения центра черногорской столицы.

"12 декабря в городе Подгорица запланированы политические протесты. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей в центре города", - сообщили российские дипломаты.

Накануне стало известно, что Конституционный суд Черногории не принял решения об отмене ареста указанных оппозиционеров, которые категорически отказываются давать показания по делу о получении взятки специальным прокурором Миливое Катничем.

Между тем Милан Кнежевич заявил РИА Новости по телефону, что массовые протесты в Подгорице состоятся.

"Мы таким образом показываем и доказываем Черногории и международному сообществу, что речь идет не о двух депутатах и их политическом интересе, а обо всех гражданах Черногории, которые завтра могут оказаться на нашем месте", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, что 9 декабря около четырех тысяч митингующих в Подгорице, население которой едва превышает 150 тысяч, надели желтые жилеты по аналогии с французскими манифестантами и потребовали отставки президента, лидера Демократической партии социалистов Мило Джукановича.

"Эта страна пошла кривой дорогой и идет ей уже долгое время. Но из-за последних решений так называемых государственных институтов и насилия, которое устроил режим Мило Джукановича, мы чувствуем и видим, что идем в пропасть", - отметил тогда функционер ДФ Андрия Мандич. Политик также сообщил, что "желтые жилеты - это сигнал, что хотим исправить эту страну". "Мы надели жилеты, которые весь предыдущий месяц исправляют Францию и останавливают решения, которые идут во вред гражданам Франции, - добавил он. - И мы в маленькой Черногории, а сегодня нас в процентном соотношении собралось больше чем в Париже, что означает, что и мы можем изменить Черногорию".