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Рубрика: Власть

Чиновника Ространснадзора уволили из-за купившей 66 машин супруги

Чиновник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был уволен с государственной службы, когда выяснилось, что его супруга приобрела в личное пользование 66 автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Фамилию сотрудника Ространснадзора он не назвал.

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"В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок", - приводит слова Чайки "Коммерсант".

По словам генпрокурора, это не единственный случай за последнее время. Например, руководителя управления федеральными автодорогами в Краснодарском крае уволили после того, как обнаружили заключенные им контракты на капремонт с предприятием, учредителю которого он лично был должен 6 млн руб. "Налицо непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - отметил Чайка.

Фото: depositphotos.com
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Всего за девять месяцев 2018 года прокуратура выявила свыше 180 тысяч коррупционных нарушений в стране. Обвинительные приговоры по уголовным делам за этот период суды вынесли в отношении 8,5 тысячи человек. С госслужбы за утрату доверия уволены 908 человек. На данный момент 705 фамилий внесены в специальный реестр, размещенный в открытом доступе.

Чайка добавил, что по инициативе Генпрокуратуры в законодательство был внесены изменения, согласно которым ведомство может контролировать расходы и бывших чиновников, уволившихся с госслужбы по собственному желанию.

"Такой контроль возможен в течение шести месяцев со дня увольнения или освобождения служащего от занимаемой должности", - сказал Чайка.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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