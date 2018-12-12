Чиновника Ространснадзора уволили из-за купившей 66 машин супруги

Чиновник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта был уволен с государственной службы, когда выяснилось, что его супруга приобрела в личное пользование 66 автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка. Фамилию сотрудника Ространснадзора он не назвал.

"В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок", - приводит слова Чайки "Коммерсант".

По словам генпрокурора, это не единственный случай за последнее время. Например, руководителя управления федеральными автодорогами в Краснодарском крае уволили после того, как обнаружили заключенные им контракты на капремонт с предприятием, учредителю которого он лично был должен 6 млн руб. "Налицо непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов", - отметил Чайка.

Всего за девять месяцев 2018 года прокуратура выявила свыше 180 тысяч коррупционных нарушений в стране. Обвинительные приговоры по уголовным делам за этот период суды вынесли в отношении 8,5 тысячи человек. С госслужбы за утрату доверия уволены 908 человек. На данный момент 705 фамилий внесены в специальный реестр, размещенный в открытом доступе.

Чайка добавил, что по инициативе Генпрокуратуры в законодательство был внесены изменения, согласно которым ведомство может контролировать расходы и бывших чиновников, уволившихся с госслужбы по собственному желанию.

"Такой контроль возможен в течение шести месяцев со дня увольнения или освобождения служащего от занимаемой должности", - сказал Чайка.