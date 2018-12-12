ЦСКА разгромил "Реал", но остался без еврокубков

Столичные армейцы во второй раз обыграли "Реал" в Лиге чемпионов. Но разгромив мадридцев на выезде со счетом 3:0, "красно-синие", тем не менее, вылетели из еврокубков. А все потому, что в параллельной встрече "Виктория" вырвала победу над "Ромой".

До 72-й минуты счет в этой игре был равным. И он устраивал ЦСКА. Но гол Томаса Чори перечеркнул все старания российского клуба. Третье место, а вместе с ней и путевку в плей-офф Лиги Европы, получила "Виктория".

Для ЦСКА и его болельщиков выезд на легендарный "Сантьяго Бернабеу" изначально представлялся значимым событием. Все же не каждый день играешь с одной из лучших команд мира, да еще и на его поле. Гостевой сектор, вмещающий 3000 мест, оказался забит почти под завязку. И поддержку своим футболистам фанаты "красно-синих" обеспечили достойную.

Если откровенно, "Реал" к визиту армейцев отнесся прохладно. Речь не о представителях клуба, а о болельщиках. Их, избалованных классным футболом, не слишком-то и заинтересовал матч, который с турнирной точки зрения не играл для "сливочных" никакой роли. В результате несколько тысяч кресел на шикарном стадионе остались пустовать.

Как и обещал главный тренер "Реала" Сантьяго Солари, в составе его команды произошли изменения по сравнению с матчем чемпионата Испании с "Уэской". Многие лидеры остались вообще вне заявки. И все же с первых минут появились такие игроки как Марсело, Карим Бензема, Иско, Марко Асенсио.

Что касается ЦСКА, то никаких сюрпризов в составе не было. Как и обещал главный тренер москвичей Виктор Гончаренко, в строй вернулся после травмы Родриго Бекао. На острие атаки был выдвинут Федор Чалов, а помогал ему из глубины Никола Влашич.

В первые полчаса ЦСКА откровенно везло. "Реал" обязан был забивать, причем несколько мячей. Трижды к голу был близок Асенсио. Но сначала он пробил в перекладину, а затем армейцев дважды спас Игорь Акинфеев.

Вероятно, мадридцы слишком расслабились после такого старта. А "красно-синие" заиграли. Да так, что забили сразу два мяча до перерыва! На 37-й минуте отличился Чалов, на 43-й минуте Георгий Щенников. 2:0 - фантастический результат на выезде против "королевского клуба"!

Во втором тайме складывалось ощущение, что игроки "Реала" хотят как можно скорее закончить матч. Даже вышедшие на замену Тони Кроос с Гаретом Бэйлом были не очень активны. А ЦСКА то и дело пытался поймать хозяев на контратаке. И сделал это: на 73-й минуте отличился Арнор Сигурдссон. Встреча так и закончилась - 3:0.

ЦСКА во второй раз в нынешней Лиге чемпионов обыграл "Реал". И это никогда не забудется. Другой вопрос, что этого оказалось недостаточно даже для третьего места в группе. Впрочем, вряд ли кто-то будет критиковать за это "красно-синих" после ярких побед в матчах с действующим обладателем Лиги чемпионов