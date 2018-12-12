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12.12.2018 11:19
Рубрика: Спорт

Дацюк и Бурдасов не сыграют за сборную на Кубке Первого канала

Текст: Данила Жиляев
Сборная России готовится ко второму этапу Еврохоккейтура - домашнему Кубку Первого канала. Стало известно, что нашей национальной команде не смогут помочь нападающие Павел Дацюк из СКА и Антон Бурдасов из "Салавата Юлаева".
Павел Дацюк. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Павел Дацюк. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Павел Дацюк. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: РИА Новости
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"После консультации штаба сборной с игроками Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала, - сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. - Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии".

Кубок Первого канала пройдет с 13 по 16 декабря. В первый день сборная России сыграет со шведами, эта игра состоится на арене ЦСКА и начнется в 18:45 по московскому времени. 15 декабря в 15:45 наша команда выйдет на лед против сборной Чехии, а завершат домашний этап Евротура наши хоккеисты 16 декабря игрой с Финляндией в Санкт-Петербурге - начало этого матча запланировано на 17:00.

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