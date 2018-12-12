Директор МВФ: Процессы роботизации сильно скажутся на занятости женщин

Директор МВФ Кристин Лагард считает, что процессы роботизации и использования искусственного интеллекта в промышленно развитых странах приведут к исчезновению ряда профессий и затронут по крайней мере 28 миллионов рабочих мест, которые сейчас занимают женщины. По всему миру это коснется 280 миллионов работающих женщин. Об этом Лагард заявила на нью-йоркском Совете по международным делам, передает ТАСС.

"Процессы роботизации и использования искусственного интеллекта в ближайшие годы приведут к исчезновению некоторых видов работ. На женщинах этот процесс скажется сильнее, чем на мужчинах, - отметила она. - 11% рабочих мест, которые сейчас занимают женщины по всему миру, будут затронуты в той или иной степени или вовсе исчезнут. В то же время эти процессы скажутся в той или иной степени на 7% рабочих мест, которые занимают мужчины" - сказала Кристин Лагард.

Как отметила директор МВФ, во многих развивающихся странах женщины выполняют монотонные, требующие повторяющихся движений работы, и именно эти работы могут быть автоматизированы. "Для решения этой социальной проблемы нужны политические решения", - подчеркнула она.

Ранее ученые НИУ ВШЭ на основе исследования Оксфордского университета и данных Росстата предрекли скорую смерть таким профессиям как раздельщик мяса и рыбы, сборщик электромеханического оборудования, сельскохозяйственный инспектор, технический специалист по геологии, специалист по продажам в ритейле, кредитый аналитик, страховщик-андеррайтер, риэлтор, технический специалист по медицинским картам и записям, а также продавец, складской логист, ремонтник.