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12.12.2018 00:52
Рубрика: Власть

Медведев: Идеология Конституции - права и свободы граждан

Текст: Владимир Кузьмин
Ко Дню Конституции в журнале "Закон" вышла статья премьер-министра Дмитрия Медведева "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью". Ценность Основного закона - в его идеях, которые влияют на нашу повседневную жизнь страны и ее жителей. Конституции всего 25 лет, что по меркам истории российского права срок скромный, и стране еще предстоит большой путь практической реализации ее положений, раскрытия и осознания прописанных норм.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Конституционная доктрина - основа для развития государства, утверждает глава правительства. "Неспециалисту Конституция будет казаться сборником деклараций и благих пожеланий. Конечно, это не так. Конституция - акт прямого действия. Она определяет не только структуру государственной власти и основы правовой системы, но и в целом очерчивает границы вмешательства государства в жизнь общества и каждого отдельного человека, провозглашает и гарантирует свободу личности", - пишет он.

Норм Конституции достаточно, чтобы каждый гражданин мог требовать возмещения вреда, причиненного незаконными актами власти. "Чтобы каждый гражданин России мог защищать право собственности, когда его отказываются признавать по формальным основаниям. Или сделать выбор между службой в армии и альтернативной гражданской службой", - считает Медведев.

Фото: Пресс-служба СФ
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Одновременно Основной закон потребовал от граждан собственной ответственности. И не только за свою судьбу и благополучие, но и за происходящее в государстве. "Никто из граждан не может возложить ответственность за то, что происходит в стране, на кого-то другого, потому что решение задач политического развития - дело каждого", - заявляет премьер.

И никакие политические или экономические катаклизмы не должны поколебать в нас веру в идеалы правового государства, уверен председатель правительства: "Могут меняться правовые и экономические инструменты, появляться новые технологии, но идеи, которые определили общий путь нашего развития, должны оставаться неизменными".

Идеология российского Основного закона - это права и свободы граждан, говорится в статье. Его вторая статья провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина есть обязанность государства. В то же время Конституция создает баланс между свободой и ответственностью, "избегая перекосов как в сторону прямолинейного либерализма, так и растворения интересов граждан в интересах общества и государства".

- Признавая и защищая права человека, российская Конституция устанавливает пределы притязаний на защиту таких прав, не признавая правами те, которые явно входят в конфликт с ценностями, традиционными для российского общества, - полагает Дмитрий Медведев. - Тем самым сама идея прав человека получает новое прочтение по отношению к другим конституциям и обозначает особый, оригинальный и нестандартный подход к восприятию прав человека.

Именно в Конституции определен социальный характер российского государства. Основной закон, говорится в статье, заставляет государство справедливо и рачительно распределять деньги, ориентироваться на мнение и интересы людей при осуществлении своих ежедневных функций, способствует развитию институтов гражданского общества. "Даже самый отъявленный скептик не сможет отрицать, что за последние два десятилетия страна неузнаваемо изменилась в лучшую сторону: построены тысячи километров современных дорог, миллионы квадратных метров жилья, современные больницы и школы, в разы выросли реальные доходы людей, увеличилась продолжительность жизни, россияне стали в целом жить намного лучше, чем в 1993 году", - подводится социальный итог этих 25 лет.

Дальнейшее развитие российского конституционализма заключается в том, чтобы, обращает внимание премьер-министр, как и предписывает Конституция, весь государственный аппарат работал не как вещь в себе, решая сугубо внутренние задачи, но был направлен на реализацию принципов современного правового, социального и демократического государства.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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К этим идеям страну должна продвинуть судебная власть. "Мы станем свидетелями "эры судов", - прогнозирует глава кабинета министров. Судебная система, имея особое значение в системе сдержек и противовесов, позволяла избегать сваливания к диктатуре. "Эффективное и независимое правосудие возвращает веру людей в торжество права и справедливости, веру в саму Конституцию", - полагает Дмитрий Медведев.

- "Эра судов" предполагает не только укрепление и развитие судебной ветви власти, но и выстраивание равноправного диалога между национальным и международным правосудием, защиту судебного и юридического суверенитета страны, - пишет премьер.

К звучащим призывам к решительным изменениям Конституции или полному ее обновлению глава правительства призывает относиться осторожно. "Наши отцы-основатели предусмотрели такой механизм, но также нельзя забывать и об их замысле, словах о том, что фундаментальные права человека, упорядоченная власть, правосудие, то есть все то, что раскрывает предназначение Конституции, - не политика и не идеология, - подчеркивает он. - Это неизменные устои свободного сообщества свободных людей. И поэтому Конституция в принципе должна быть вечной".

- Мы должны беречь Конституцию. Помнить о том, что каждое ее положение не просто юридически выверенное, но часто - выстраданное и омытое кровью. Именно ее положения придают нам надежду на лучшее. Уверен, что наша жизнь будет защищена правом. Что наше государство будет справедливым, - заключил Медведев.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Конституция России
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