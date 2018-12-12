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Дмитрий Нагиев обозвал Сергея Шнурова "шкурой"

ТВ и сериалы
    12.12.2018, 12:44
Текст:   Олег Усков

Двое известных петербуржцев, входящих в рейтинг самых преуспевающих отечественных деятелей шоу-бизнеса - артисты Дмитрий Нагиев и Сергей Шнуров - разошлись во взглядах на шоу "Голос". Хроники инцидента приводит KP.RU, и суть там в следующем.

Шнуров, "главная звезда текущего сезона" шоу, после выступления Дарии Гроссман и Риты Крон, спевших нетленную "Стюардессу Жанну", "решил перевернуть игру и отказался отправлять одну из артисток домой". То есть отметил равноуспешность обеих.

Поначалу все решили, что Шнуров шутит - есть же правила, но далее оказалось - отнюдь: "Шнур дал понять, что отступать не намерен". В результате завязалась перепалка. Из которой в эфир пошел лишь небольшой фрагмент. Тогда как у издания есть полная запись спора. В ходе которого Сергей заявил, что "оставляет обеих" - таковы "его правила". "Мне не нравится ситуация выбора. Я - человек, постоянно уходящий от ответственности", - описал себя музыкант.

Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt
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На просьбу коллег, бессменного ведущего Нагиева и наставника Басты, "не топить проект" и "выйти подумать", он не отреагировал, "жаждая революции".

После в "конфликт" вмешались продюсеры шоу Юрий Аксюта и Мауриц Бриет (представитель телекомпании Talpa, владеющей форматом шоу), напомнив Шнуру, что правила, действительно, четко прописаны - и им "подчиняются все без исключения".

В итоге Сергей демонстративно отказался брать на себя ответственность и предложил выбрать победителя остальным наставникам. За что заслужил от "ошарашенного" Нагиева эпитет: "Ну ты и шкура!".

Отмечается, что после пятнадцатиминутного препирательства выбор был остановлен на Гроссман.

"Голос" - российская адаптация телевизионного вокального конкурса The Voice, изначально предложенного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир "Первого канала" с октября 2012 года. В 2015-м было признано лучшим музыкальным телешоу России.

Седьмой сезон, с подзаголовком "Перезагрузка",  стартовал в октябре. Помимо Шнурова и Басты, наставники этапа - Ани Лорак и Константин Меладзе.

Ранее сообщалось, что Шнур стал приглашенным редактором журнала Playboy и проконсультировал его читателей по теме "Как стать и оставаться настоящим плейбоем".

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