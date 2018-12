Фото: Сергей Шнуров рассказал, как стать настоящим плейбоем

Российский музыкант и актер, телеведущий и художник Сергей Шнуров, эксперт и комментатор в области всего, лидер группировки "Ленинград" и рейтинга наиболее преуспевающих отечественных звезд, появился на обложке русского Playboy.

Кроме того, 45-летний Шнур поработал приглашенным редактором специального коллекционного номера журнала How to be a Playboy - "Как быть плейбоем", гида "по мужскому стилю и жизни".

Исполнитель дал наставления: что требуется для получения и поддержания этого статуса, что нужно, а что не нужно делать, дабы таковым прослыть. Вплоть до советов по оформлению интерьеров.

"В ходе фотосессии Шнуров примерил на себя образы и денди, и хулигана", - уточняется на аккаунтах журнала.

Сергей Шнуров родился в Ленинграде. Учился в Инженерно-строительный институт - не закончив, перешел в Реставрационный лицей. Специальность после выпуска - реставратор произведений из дерева 4-го разряда. Далее поступил в Теологический институт на философский факультет, где проучился три года.

Работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов, промоушн-директором на радио "Модерн".

В 1991-м плотно переключился на музыку, которой занимался еще с восьмого классы школы, начав с проекта "Алкорепица" - "первого российского хардкор-рэп-проекта". Затем был коллектив электронной музыки "Ухо Ван Гога". 9 января 1997 года - официальная дата рождения группы "Ленинград".

Ранее сообщалось, что Шнуров пообещал поехать в старости на Украину.