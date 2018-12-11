Новости

Актриса Анастасия Юргенсон стала жертвой аферистов 12:55
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская подверглись шантажу и угрозам 12:51
Экс-жена участника "Отпетых мошенников" обвинила его в мошенничестве 12:43
Вышел трейлер триллера "Тройная граница" с мощным актерским составом 12:21
Михаил Ефремов назвал бредом информацию о скандале со своим участием 11:59

Фото: Сергей Шнуров рассказал, как стать настоящим плейбоем

Поп-музыка
    11.12.2018, 13:33
Текст:   Олег Усков

Российский музыкант и актер, телеведущий и художник Сергей Шнуров, эксперт и комментатор в области всего, лидер группировки "Ленинград" и рейтинга наиболее преуспевающих отечественных звезд, появился на обложке русского Playboy.  

Кроме того, 45-летний Шнур поработал приглашенным редактором специального коллекционного номера журнала How to be a Playboy - "Как быть плейбоем", гида "по мужскому стилю и жизни".

Исполнитель дал наставления: что требуется для получения и поддержания этого статуса, что нужно, а что не нужно делать, дабы таковым прослыть. Вплоть до советов по оформлению интерьеров.

"В ходе фотосессии Шнуров примерил на себя образы и денди, и хулигана", - уточняется на аккаунтах журнала.

Сергей Шнуров родился в Ленинграде. Учился в Инженерно-строительный институт - не закончив, перешел в Реставрационный лицей. Специальность после выпуска - реставратор произведений из дерева 4-го разряда. Далее поступил в Теологический институт на философский факультет, где проучился три года.

Работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов, промоушн-директором на радио "Модерн".

В 1991-м плотно переключился на музыку, которой занимался еще с восьмого классы школы, начав с проекта "Алкорепица" - "первого российского хардкор-рэп-проекта". Затем был коллектив электронной музыки "Ухо Ван Гога". 9 января 1997 года - официальная дата рождения группы "Ленинград".

Ранее сообщалось, что Шнуров пообещал поехать в старости на Украину.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер хоррора, спродюсированного Джеймсом Ганном 11:49
Вышел тизер специального эпизода "Доктора Кто" 10:45
СМИ: Актер Михаил Ефремов устроил скандал в московской клинике 10.12.2018
Новый глава МХАТа объяснил, почему назначил помощником Прилепина 10.12.2018
⧣ Россия
Фото: Денис Вышинский/ ТАСС
Попавший в тройное ДТП Алексей Панин рассказал своем состоянии 10.12.2018
Видео: Монеточка призналась в любви к песням Шнурова и спела басом 10.12.2018
⧣ фото
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Максим Матвеев показал первое фото с новорожденным сыном 10.12.2018
Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка 08.12.2018
У звезды сериала "Саша+Маша" Елены Бирюковой диагностировали рак 08.12.2018
⧣ музыка
Фото: Matt Sayles/Invision/AP
Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны" 09.12.2018
Жена Льва Лещенко рассказала о его экстренной госпитализации 09.12.2018
MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть" 07.12.2018