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Сергей Шнуров пообещал приехать на Украину в старости

Поп-музыка
    30.11.2018, 17:25
Текст:   Олег Усков

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, имеющий обыкновение на все более-менее значимые события и явления давать написанные на коленке рифмованные комментарии, стремительно отреагировал на введенное госпогранслужбой Украины ограничение на въезд в страну россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Вирши фронтмена размещены несколько часов назад в его Instagram и содержат следующие строки-обращение:

Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

В качестве аргумента cказанному Сергей оперирует наблюдением, что "притяженье народов упруго", оставаясь уверенным, что и в 2100 году "будем слушать как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу".

"Я к вам как-нибудь точно приеду / Когда мне будет за шестьдесят", - обещает исполнитель в заключение.

Ранее Шнуров пояснил, почему не поедет на Украину. Предварительно уточнив, что весь мир - это комикс-симулякр.

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