На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein"

Новость 25.05.2018, 13:25 | Текст: Олег Усков

В Instagram популярной певицы и телеведущей, 35-летней бывшей участницы проекта "ВИА Гра" Светланы Лободы только что появилось новое фото.

Оно тут же приковало к себе внимание общественности. Ведь на снимке - новорожденная дочка Светланы, отцом которой, как уверена периодика, является 55-летний фронтмен немецкого индустриально-танцевального ВИА Rammstein Тилль Линдерманн.

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала певица снимок. По прежнему таинственно отказываясь официально подтверждать имя папы малышки.

Снимок стремительно набирает отметки "Нравится" и поздравления маме и младенцу в комментариях.

По наблюдениям очевидцев, роман Тилля и Лободы вспыхнул на фестивале "Жара в Баку" прошлым летом.

Для Линдеманна (если информация верна) эта дочь - третья, у музыканта (актера, спортсмена, пиротехника, так далее) уже есть две взрослые дочки. Для Лободы - вторая.

Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Обсудить
#США
Фото: kinopoisk.ru
Вышли трейлер и постер нового вестерна "Братья Систерс" 11:16
"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix 24.05.2018
Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях 24.05.2018
#Украина
Фото: Иван Суровый
СМИ: Певица из "ВИА Гры" родила ребенка лидеру группы Rammstein 24.05.2018
Экс-участницу "Ночных снайперов" Сурганову не впустили на Украину 14.05.2018
У актера из комедии "Сладкая жизнь" Мацаберидзе диагностировали рак 13.05.2018
#фото
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом 24.05.2018
Ардженто рассказала, что на Каннском фестивале ее насиловал Вайнштейн 22.05.2018
Фото: названо имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании 21.05.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.