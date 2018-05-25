Фото: экс-участница "ВИА Гры" показала дочь "от фронтмена Rammstein"

В Instagram популярной певицы и телеведущей, 35-летней бывшей участницы проекта "ВИА Гра" Светланы Лободы только что появилось новое фото.

Оно тут же приковало к себе внимание общественности. Ведь на снимке - новорожденная дочка Светланы, отцом которой, как уверена периодика, является 55-летний фронтмен немецкого индустриально-танцевального ВИА Rammstein Тилль Линдерманн.

"Благодарю Тебя за то, что сделал это чудо возможным", - подписала певица снимок. По прежнему таинственно отказываясь официально подтверждать имя папы малышки.

Снимок стремительно набирает отметки "Нравится" и поздравления маме и младенцу в комментариях.

По наблюдениям очевидцев, роман Тилля и Лободы вспыхнул на фестивале "Жара в Баку" прошлым летом.

Для Линдеманна (если информация верна) эта дочь - третья, у музыканта (актера, спортсмена, пиротехника, так далее) уже есть две взрослые дочки. Для Лободы - вторая.