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12.12.2018 12:13
Рубрика: Культура

Джеймс Паттерсон стал самым высокооплачиваемым писателем

Текст: Мария Воронова
Возглавил рейтинг Forbes уже "бывалый" резидент Джеймс Паттерсон, он уже в десятый раз оказался в списке самых высокооплачиваемых авторов. Неудивительно: его серия романов о детективе Алексе Кроссе, начавшаяся с книги "И пришел паук" (1993), последние десять лет является самой продаваемой в США.
Фото: Taylor Jewell/Invision/AP Фото: Taylor Jewell/Invision/AP
Фото: Taylor Jewell/Invision/AP

Forbes отмечает, что секрет писателя в настойчивости: издатели 31 раз отказывались от его первой книги, но Паттерсон не сдался. В этом году (стоит заметить, что Forbes учитывает прибыль писателей с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018) доход Паттерсона оценили в 86 миллионов долларов. Ожидается, что в следующем году доходы писателя резко вырастут, ведь в июне этого года Паттерсон представил написанный совместно с Биллом Клинтоном политический триллер The President is Missing, и уже сейчас продано более 600 тысяч экземпляров.

Фото: Пресс-служба администрации города Красноярска
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Роулинг занимает второе место с доходом 54 миллиона долларов, что на 41 миллион долларов меньше, чем в прошлом году, - тогда писательнице удалось ненадолго сместить Паттерсона с первого места в рейтинге. Книжные продажи Роулинг резко упали без выхода новой книги о "Мальчике, который выжил", однако автор получила прибыль от тематических парков, воссоздающих волшебный мир, и спектаклей "Гарри Поттер и Проклятое дитя" на Бродвее и в лондонском Вест-Энде. Кроме того, собирающая внушительную кассу франшиза "Фантастические звери" еще далека от завершения - запланировано еще три фильма.

Замыкает тройку лидеров король ужасов Стивен Кинг с 27 миллионами долларов. Продажам его книг способствовал колоссальный успех версии фильма "Оно" (2017), снятый по одноименному роману 1986 года. Лента про клоуна Пеннивайза стала самым кассовым фильмом ужасов с рейтингом R (в России его аналогом является категория 18+) в американском прокате, и продолжение, запланированное на следующую осень, может снова побить этот рекорд.

Единственный новый писатель в списке самых высокооплачиваемых писателей - журналист Майкл Волф, который выпустил книгу "Огонь и ярость" об администрации президента США Дональда Трампа. В рейтинг также вошли Джон Гришэм, Джефф Кинни, Дэн Браун, Майкл Вольф, Даниэла Стил, Нора Робертс, Рик Риордан и Эрика Леонард Джеймс. В рейтинг вошли 11 писателей, которые в целом продали в США 24 миллиона книг и заработали 283 миллиона долларов.

Культура Литература Рейтинги Forbes
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