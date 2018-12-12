Эксперты оценили рост экономики РФ при нефти по 100 долларов

Рост российской экономики в 2019 году при определенных условиях может составить 2.1 процента, говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, который приводит РБК.

Такой рост будет возможен при дорогой нефти и относительно дешевом рубле - курс доллар должен составлять 65 рублей, а цена на нефть - 100 долларов. В случае же, если доллар будет стоить на 5 рублей дешевле, при той же цене нефти рост экономики составит 1,8 процента.

А, если доллар будет стоить 55 рублей, ВВП вырастет лишь на 1,2 процента. В этом случае нефть уже не будет играть свою роль. Рост на 1,2 процента ожидается также при нефти по 80 долларов и долларе по 60 рублей.

В ноябре были опубликованы результаты исследования Центра развития НИУ ВШЭ, в которых говорится, что рост российского ВВП замедлится до 1,3 процентов в 2019 году, а затем ускорится - до 1,6 процентов в 2020-м и до 1,9 процентов в 2021 году.

Также осенью с прогнозом выступал Международный валютный фонд. По их предположениям в следующем году российская экономика вырастет на 1,5 процента. Факторами, негативно влияющими на экономику России, будут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.