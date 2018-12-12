Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии

В ближайшие несколько дней Турция начнет антитеррористическую операцию в районах Сирии, расположенных к востоку от реки Евфрат. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция предотвратила крупный гуманитарный кризис в Идлибе. Пришел черед уничтожить террористов, действующих к востоку от реки Евфрат", - подчеркнул глава государства. По его словам, там предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, к которым Анкара причисляет отряды курдов.

В то же время Эрдоган отметил, что группировка ДАИШ (запрещена в РФ), несмотря на заявления Вашингтона, больше не угрожает Сирии. "Нам заявляют об угрозе, исходящей от террористической организации, контролирующей всего 150 квадратных километров территории Сирии. Если вопрос в уничтожении этих террористов, то Турция готова незамедлительно уничтожить их", - заявил турецкий лидер, добавив, что США лишь на словах поддерживают Турцию.

В Анкаре отрицательно отнеслись к сооружению американских наблюдательных пунктов в Сирии. В Пентагоне считают, что они нужны для обеспечения стабильности в регионе. В Турции же опасаются, что таким образом будет создан "террористический коридор". Тем не менее Эрдоган подчеркнул, что американские военные не являются целью новой антитеррористической операции.

По словам турецкого президента, запланированная операция Анкары будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и позволит "сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения".