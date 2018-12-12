Федеральная палата адвокатов начинает масштабное исследование с целью определить средний размер адвокатских гонораров по всей стране. В конечном счете планируется научным образом установить размер справедливых тарифов.

Эксперты полагают, что суды часто принимают недостаточно взвешенные решения о снижении компенсаций за оплату услуг адвоката. Фото: Сергей Савостьянов

Вопрос честной цены крайне важен не только для адвокатов, но в первую очередь для граждан. Если все получится так, как задумано, людям, чьи права были нарушены, не придется платить за справедливость из своего кармана. По закону положено, что победившей стороне процесса возмещаются все расходы, в том числе оплата услуг адвоката. Однако суды часто срезают выплаты, считая, что изначально гонорар был завышен. Мол, правда столько не стоит, защитник запросил за свою работу слишком много. Поэтому, например, из пятидесяти тысяч рублей, который истец заплатил защитнику, суды могут присудить к возмещению только десять тысяч. Кстати, недавно на это обратил внимание председатель Совета судей Виктор Момотов.

"Действующее процессуальное законодательство предоставляет суду возможность снизить размер судебных расходов, взыскиваемых с проигравшей стороны спора, до разумных пределов", - заметил он, выступая на научной конференции памяти профессора С.Н. Братуся в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

"К сожалению, нередко использование судом этого права приводит к тому, что судебные расходы без каких-либо объективных причин уменьшаются в пять, десять, а то и в двадцать раз", - подчеркнул глава Совета судей.

По его словам, необоснованное снижение судебных расходов приводит к девальвации ценности договора, заключенного между судебным представителем и его доверителем.

Поэтому сейчас Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой VETA начала масштабное исследование: сколько стоят услуги адвоката по всей стране.

Во все адвокатские палаты уже разосланы анкеты с вопросами о состоянии рынка юридических услуг регионов в этом году. Например, защитникам предлагают указать стоимость часа оказания юридических услуг, в случае если они в своей работе предусматривают почасовую оплату.

Также эксперты интересуются, какова минимальная стоимость вознаграждения по типовому делу, согласится ли защитник работать за гонорар успеха (когда в случае выигрыша получит долю от присужденных сумм), и если согласится, то на каких условиях. И так далее, вопросов много.

Авторы проекта планируют определить среднюю стоимость представительства адвоката по различным категориям споров, разрешаемых в арбитражных судах и судах общей юрисдикции.

Как рассказывают в Федеральной палате адвокатов, исследование призвано сформировать инструмент решения одной из насущных проблем судебного представительства - справедливое взыскание судебных расходов, затраченных стороной на оплату юридической помощи представителя.

"Результаты исследования будут полезны, например, при обосновании цены соглашения об оказании юридической помощи с доверителем, вступившим в процедуру банкротства, при оспаривании этой сделки конкурсным управляющим. Данная проблема может коснуться любого адвоката вне зависимости от специализации, при этом банкротом может стать как юридическое, так и физическое лицо", - пояснил исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.

По его словам, анализ рынка и цен на юридическую помощь, оказываемую адвокатами, планируется проводить ежегодно. Ведь ситуация постоянно меняется, адвокаты должны всегда иметь под рукой актуальные цифры.

Авторы исследования учли специфику регионов: везде свои принципы ценообразования. Поэтому в каждый субъект поступила своя анкета.

По словам управляющего партнера Экспертной группы Ильи Жарского, опрос проводится по тем вопросам, которые соответствуют наиболее типичному формату оказания услуг на конкретном рынке. Это могут быть часовые ставки, фиксированная оплата за инстанции, фиксированная оплата за процессуальные действия и составление документов, смешанный формат и другие варианты.

Как рассказывают эксперты, для проведения исследования достаточно участия 30-40 адвокатов от каждого региона. Можно больше, но, в принципе, общие результаты от этого не изменятся, полагают исследователи.

"По завершении анкетирования экспертная группа обрабатывает полученные результаты и выпускает готовое исследование. Далее полученные результаты максимально распространяются среди участников рынка для использования данных в судах РФ. Распространение свободное, деньги за исследование мы не берем", - подчеркнул Илья Жарский.

Он особо отметил, что используемые в рамках исследования сведения не затрагивают конфиденциальную информацию по конкретным соглашениям об оказании юридической помощи. Иными словами, адвокатов не просят раскрывать свои тайны: с кем именно работали, кто сколько им заплатил. Данные обезличены.

Более того, ответы респондентов и заполненные анкеты также раскрываться не будут. Информация, предоставленная респондентами, будет использована для создания сводных итоговых результатов средней стоимости юридической помощи.

По мнению исполнительного вице-президента ФПА РФ Андрея Сучкова, "определение рыночной цены юридической помощи даст новый импульс развитию судебного инвестирования, что в свою очередь повысит спрос на оказываемую адвокатами юридическую помощь и будет способствовать расширению адвокатской практики".

Напомним, сейчас активно развиваются различные механизмы помощи гражданам в финансировании судебных процессов. Часто бывает, что правда на стороне человека, однако денег, чтобы заплатить сразу адвокатам, нет. В таком случае можно попытаться найти судебных инвесторов, которые заплатят адвокату авансом. На практике уже есть дела, где подобная схема применялась. Есть и специальные платформы в интернете, помогающие найти судебных инвесторов. Однако для того, чтобы подобные системы развивались, нужна уверенность, что судья не срежет победителю гонорары.