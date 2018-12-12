Фигуристка Туктамышева попала в больницу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала в больницу. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Фото: Instagram

"Елизавета Туктамышева после возвращения с финала Гран-при попала в больницу с подозрением на воспаление легких, - сказано в сообщении. - Желаем Лизе скорейшего выздоровления".

Ранее сегодня спортсменка в разделе Stories своего Instagram опубликовала запись, рассказав о поднявшейся температуре, которая составляла 38,5 градусов. "Подготовка к чемпионату России идет полным ходом, класс", - написала Туктамышева.

Однако если диагноз подтвердится, чемпионат России Елизавета, скорее всего, будет вынуждена пропустить. До турнира остается неделя - он пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря. Сама Туктамышева подчеркивала, что эти соревнования будут главными для нее в сезоне, поскольку станут отборочными на чемпионаты Европы и мира.

Впрочем, нельзя исключать, что даже если Лиза не выступит в Саранске, шанс попасть на европейское и мировое первенство у нее все же будет. Фигуристки, которые занимают первое и второе места на чемпионате России, гарантированно попадают в сборную, а обладателя еще одного места в национальной команде определяет тренерский совет.