Группа Uriah Heep представила новый альбом в Москве и Санкт-Петербурге

Гастролей зарубежных звезд по России в 2018 году стало меньше. Американские или английские группы теперь и до Восточной Европы добираются нечасто - не только до стран СНГ, но и до Польши, Румынии, Словакии, Чехии… Но Uriah Heep с новым альбомом Living the Dream приехали и дали два концерта - в Москве и Санкт-Петербурге.

Именно они стали первой западной рок-группой, приехавшей в нашу страну, тогда еще СССР. И установили в 1987 году рекорд, который с тех пор никому не покорился: 10 выступлений подряд в переполненном СК "Олимпийский"… Uriah Heep и затем приезжали не раз, а кроме того стали редкими рок-звездами, который записали концертный альбом именно у нас - Live In Moscow…

Новый диск Living the Dream снова очень хорош. "Живя мечтой" (именно так переводится название) - это уже хэви-рок, который ближе к традициям их главных конкурентов из Deep Purple, чем к классике самих Uriah Heep, с 1970-х размашисто балансировавших на грани арт-рока с красивыми вокальными многоголосиями и харда с сочными риффами и неистощимыми на выдумку ударными (барабанщик "золотого состава" Ли Кирслейк недавно покинул свою пока последнюю группу Def Leppard и лечится от онкологического заболевания, оставшись без средств к существованию - деньги собирают его фанаты, но пока набрали только 3 процента от нужной суммы)…

Бессменный лидер Uriah Heep Мик Бокс с любопытством даже вышел перед концертом на служебный вход посмотреть, как в зал спешат первые зрители. Совсем седой, как волшебник из альбома Magician’s Birthday, с длинными волосами до плеч и в темных очках… Несмотря на холод, он охотно раздавал автографы, позволял делать с собою сэлфи и ушел внутрь только тогда, когда совсем подмерзли пальцы. А их надо было беречь - по количеству развернутых, жарких и самобытных гитарных соло Living The Dream сопоставим с классикой группы 1970-х…. И уж точно, это лучший диск снова помолодевшей группы из всех, записанных ею в ХХI веке.

Начали Uriah Heep по лучшим лекалам хард-рока: в центре метался, пел, голосил, добавлял страсти на обертонах солист Берни Шоу, попутно много общавшийся со зрителями. Фланги заняли гитарист Мик Бокс и басист Дэви Риммер, который, впрочем, играл довольно предсказуемо, даже примитивно, сосредоточившись лишь на поддержании ритма и попадании в долю с ударными. Никакого изобилия видео-экранов. Главное - музыка, напор, эмоции, драйв при минимуме внешних эффектов. Очевидно, что музыкантам и самим очень нравится диск - уже в начале программы они исполнили шесть новых песен, разбавив их лишь одним хитом из середины 1970-х - Return To Fantasy. Остальные обычно довольствуются двумя-тремя…

Но зрители, кажется, еще не привыкли к потяжелевшему звучанию группы и начали подпевать только во второй части концерта, когда зазвучали классические хиты: July Morning (причем это "Июльское утро" растянулось на 10 минут!), Rainbow Demon, Sunrise, Gypsy, Look At Yourself, Lady In Black, Easy Living.

Запоминающиеся мелодии, изящные аранжировки, красивые истории про счастливую любовь… - хорошо, что есть вещи, которые остаются прежними, придавая жизни и музыке веру в то, что вечные истины не меняются.

После России Uriah Heep продолжат тур уже в Великобритании. Ну а Мик Бокс смог найти слова, объяснившие творческий подъем группы, от которой уже не ждали сюрпризов: "Еще столько всего интересного не сделано! Я считаю, музыка сохраняет молодость. Мир был бы ужасным местом без музыки".

Никто и не спорил.