Импортный газ для Украины подорожал до четырехлетнего максимума

Газ, который импортирует для собственных нужд Украина, в ноябре этого года подорожал до уровня начала 2015 года. Импорт­ное топливо Украина получает со стороны Европы, в странах которой газ тоже вырос в цене, то есть это повышение было ретранслировано украинским покупателям.

О росте средней цены на импортный газ сообщило министерство экономического развития и торговли Украины. В прошлом месяце тысяча кубометров газа обходилась стране в 339 долларов - это ровно на 100 долларов больше, чем годом ранее. Дороже импортный газ стоил только в январе 2015 года - 358 долларов (более ранней статистики нет).

Скачки стоимости газа Украине не в новинку: этим летом тысяча кубометров для нее стоила 260-288 долларов, в апреле - больше 300, в мае 2017-го - близко к 200, а большую часть 2016 года цена была ниже этой отметки. При этом корреляции с отказом Украины закупать газ у России нет (решение было принято в ноябре 2015 года). Сейчас цена больше отражает динамику на спотовых площадках Европы. Так, на хабе CEGH в Австрии тысяча кубометров газа расчетом "на сутки вперед" составляла 12 декабря 287 долларов. В середине прошлого месяца она была еще выше - 315 долларов. Схожая ситуация наблюдалась в марте этого года, когда на хабах Европы цены подскочили в несколько раз, из-за чего стоимость закупок для Украины выросла аналогично.

Сейчас Украина импортирует газ у Словакии, Венгрии и Польши, следует из данных "Укртрансгаза". При этом все три страны закупают газ в том числе у России. Стоимость российского трубопроводного газа для конкретного потребителя в Европе не разглашается, известны только средние цифры (около 200 долларов за тысячу "кубов" в прошлом году). В страны Центральной и Западной Европы газ "Газпрома" идет преимущественно в рамках долгосрочных контрактов с привязкой к нефтяным котировкам и отставанием на 6-9 месяцев. Осенний скачок цен на нефть, таким образом, должен отразиться на экспортной цене ближе к весне. Торговать себе в убыток никто не хочет, поэтому Украине газ отдают по ценам, близким к спотовым. Другой вопрос, как это происходит технически.

Торговать себе в убыток в Европе никто не хочет, поэтому Украине газ отдают по более высоким ценам

Газ приходит со стороны Европы на Украину реверсом, то есть обратной поставкой. Например, "Газпром" отправил газ Словакии транзитом через украинский коридор, а эти объемы, не доходя до украинско-словацкой границы, остаются в стране-транзитере. Эта схема - виртуальный реверс - работала как до открытия словацкого коридора (участок трубопровода, соединяющий страны), так и после, ведь экономически невыгодно доставлять газ сначала в Словакию, а потом снова на Украину. "Нафтогаз Украины" пытался узаконить такую схему поставок через арбитраж, но получил отказ. "Используется ли словацкий коридор по назначению или был построен для декораций соблюдения условий транзитного договора с "Газпромом" - это вопрос, ответа на который мы не узнаем, наверное, никогда", - считает управляющий партнер Экспертной группы VETA Илья Жарский.

Потребители на Украине от такой схемы не выигрывают. Цена на газ для населения с 1 ноября выросла на 23,5 процента - до 305 долларов за тысячу кубометров. Это условия программы финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда. Семьям с низкими доходами сохранят субсидии, но в квартирах от этого теплее не станет.