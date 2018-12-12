Исследователи из Италии обескуражили весь мир, предложив считать началом биологической старости возраст 75 лет.

Такую неожиданную информацию, подкрепленную конкретными фактами, озвучили участники римского конгресса, который был посвящен вопросам старения человека. По мнению авторитетных ученых-геронтологов, за последние несколько лет мир сильно изменился - настало время избавиться от утративших актуальность стереотипов и взглянуть на такую непостоянную категорию, как возраст, с объективной точки зрения.

В частности, профессор флорентийского университета Никколо Маркьонни убежден, что большая часть 60-летних итальянцев великолепно выглядят и не страдают от хронических заболеваний.

"Сегодня 65-летний среднестатистический итальянец находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились 40-45-летние люди всего 30 лет назад, а 75-летние - в той же форме, что и 55-летние в 1980 году. Демографические данные указывают на то, что продолжительность жизни в Италии увеличилась на 20 лет по сравнению с первым десятилетием XX века", - уверяет профессор Маркьонни.

Италия давно и прочно закрепила за собой репутацию страны с наибольшим числом долгожителей в Старом Свете (по количеству людей, которым перевалило за 90 лет, она не отстает от Японии и США), а также самой стареющей европейской нации. Из 60 миллионов жителей страны возрастной рубеж в 65 лет перешагнула почти пятая часть населения, которых после весьма убедительных заявлений итальянских геронтологов, назвать "пожилыми" теперь вряд ли у кого-то повернется язык.