Такую неожиданную информацию, подкрепленную конкретными фактами, озвучили участники римского конгресса, который был посвящен вопросам старения человека. По мнению авторитетных ученых-геронтологов, за последние несколько лет мир сильно изменился - настало время избавиться от утративших актуальность стереотипов и взглянуть на такую непостоянную категорию, как возраст, с объективной точки зрения.
В частности, профессор флорентийского университета Никколо Маркьонни убежден, что большая часть 60-летних итальянцев великолепно выглядят и не страдают от хронических заболеваний.
"Сегодня 65-летний среднестатистический итальянец находится в такой же физической и умственной форме, в какой находились 40-45-летние люди всего 30 лет назад, а 75-летние - в той же форме, что и 55-летние в 1980 году. Демографические данные указывают на то, что продолжительность жизни в Италии увеличилась на 20 лет по сравнению с первым десятилетием XX века", - уверяет профессор Маркьонни.
Италия давно и прочно закрепила за собой репутацию страны с наибольшим числом долгожителей в Старом Свете (по количеству людей, которым перевалило за 90 лет, она не отстает от Японии и США), а также самой стареющей европейской нации. Из 60 миллионов жителей страны возрастной рубеж в 65 лет перешагнула почти пятая часть населения, которых после весьма убедительных заявлений итальянских геронтологов, назвать "пожилыми" теперь вряд ли у кого-то повернется язык.