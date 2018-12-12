Кабинет министров ужесточит требования к финансовой политике регионов

Правительство разделит регионы по уровню долговой устойчивости. Самым благонадежным позволят не согласовывать свои программы заимствования с федеральным центром.

Прошедшее заседание кабинета министров выпало на празднование четверти века российского Основного закона. "За эти 25 лет нам удалось на базе Конституции создать современное законодательство, которое регулирует все стороны функционирования государства, - подчеркнул председатель правительства Дмитрий Медведев. - 25 лет назад у нас все законодательство было советское, а сейчас практически не осталось нормативных актов советского периода".

Обычно совершенствование законодательства занимает более длительный срок, но наша страна оказалась в особых условиях. "Мы изменили основы общественного устройства, экономическую основу деятельности страны, - пояснил премьер-министр. - Потребовалось очень быстрое совершенствование законодательства". Процесс затронул все институты, в том числе и правительство, чья работа непосредственно связана с реализацией положений Основного закона. Оно отвечает за то, чтобы каждый закон применялся на практике с максимальной эффективностью, обеспечивает через подготовку и контроль за исполнением федерального бюджета социальные гарантии и условия для экономического роста, напомнил подчиненным Медведев.

Министерство финансов проведет классификацию субъектов Федерации в зависимости от уровня долговой устойчивости

На очередном заседании правительство сконцентрировалось на развитии регионов. В повестку вошли изменения в Бюджетный кодекс, призванные оптимизировать работу с государственным и муниципальным долгом, а также с государственными финансовыми активами. "Будет усовершенствована система оценки долговой устойчивости регионов и муниципалитетов, изменяются пороговые значения долговой нагрузки, чтобы снизить ее там, где она чрезмерна", - сообщил глава кабмина. Регионам и муниципалитетам ужесточат ограничение объема расходов на обслуживание долга, снизив его предельное значение с 15 до 10 процентов, а также ограничат годовую сумму платежей по погашению и обслуживанию долга на уровне до 20 процентов общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов всех уровней.

Министерство финансов проведет классификацию субъектов Федерации в зависимости от уровня долговой устойчивости. На ее основании к заемщикам будут предъявлять требования различной степени жесткости. "У кого риски будут низкими, получат возможность не согласовывать свои программы заимствований с вышестоящим уровнем власти, а тем, кто, наоборот, значительно наращивает долг, придется еще и подготовить план восстановления своей платежеспособности. Это дополнительно укрепит их финансовую дисциплину", - рассказал Дмитрий Медведев.

Также в Бюджетный кодекс вносится новая глава, которая раньше была отдельным федеральным законом, - об эмиссии и обращении государственных и муниципальных ценных бумаг. Их можно будет выпускать только в форме облигаций, что сделает обращение более понятным и предсказуемым, полагает премьер-министр.

Федеральный центр тоже не остается в стороне от социально-экономической жизни на местах, традиционно распределяя бюджетную помощь на различные цели. В частности, в следующем году в 13 субъектах Федерации прожиточный минимум пенсионера превысит аналогичный показатель в целом по стране, который составит 8846 рублей. В этой связи кабинет министров подготовил распоряжение о предоставлении в общей сложности более 7 миллиардов рублей межбюджетных трансферов ряду регионов Дальнего Востока и Севера. "Такие доплаты получат более 430 тысяч человек, - отметил Медведев на заседании кабмина. - В зависимости от региона их размер варьируется от двух до семи тысяч рублей в месяц". Также подготовлена финансовая помощь 37 субъектам Федерации, в которых доходы консолидированных бюджетов оказались ниже, чем первоочередные расходы. На сбалансированность бюджетов выделяется 16 миллиардов рублей. Еще более 12 миллиардов рублей - дополнительные средства появились благодаря общему росту доходов - решено направить на автомобильные дороги. Из них 8 миллиардов уйдут в 14 регионов на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов, 3 миллиарда определено для 9 регионов на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети региональных или межмуниципальных дорог.

Тем временем

Правительство РФ увеличит уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" на 54,88 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба. Соответствующее распоряжение подписал премьер- министр Дмитрий Медведев. Еще 33,82 млрд рублей направят на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги, интеграцию остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги, развитие Смоленского направления Московской железной дороги, развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, комплексную реконструкцию участка им. Максима Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.