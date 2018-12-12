Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях поднялась до 7,36 процента - максимального уровня с конца 2017 года. Заметно прибавили в доходности и долларовые депозиты. В отдельных банках разместить американскую валюту во вклад сейчас можно под 4 процента годовых. И это не предел.

У ставок есть потенциал для повышения, уверены опрошенные "Российской газетой" эксперты. По их мнению, рост вполне может продолжиться до весны.

Банки поднимают проценты по вкладам вслед за повышением Банком России ключевой ставки и запасаясь ликвидностью для страховки от оттока депозитов (он был зафиксирован в сентябре). Слишком быстрое снижение доходности депозитов сделало их непривлекательными. У облигаций федерального займа, к примеру, соотношение риск/доходность было лучше, отмечает Алексей Коренев, аналитик "Финам". В результате банки стали терять ресурсную базу. Некоторые еще в августе - до того, как регулятор принял решение о повышении ставки, - увеличили проценты по вкладам. Чуть позже за ними последовали и остальные.

Крупные банки заметно повысили ставки не только по рублевым, но и по долларовым вкладам.

Сбербанк объявил, что готов размещать средства населения в американской валюте под максимальные 2 процента.

Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов там составил 0,04-0,35 процентного пункта. Второй по величине банк - ВТБ - увеличивал ставки по долларовым вкладам дважды. Во второй раз, в конце октября, повышение составило 0,25-0,7 процентного пункта. В итоге максимальная доходность по таким депозитам в банке достигла 3,5 процента.

Росту ставок по вкладам в американской валюте способствовало повышение базовой ставки Федрезервом США (в сентябре она выросла на 0,25 процентных пункта, до 2-2,25 процента годовых). Для банков в случае с долларовыми вкладами ставка ФРС США такой же индикатор, как ключевая ставка ЦБ по рублевым инструментам. Стоимость фондирования в долларах растет, поэтому кредитные организации повышают проценты по вкладам в этой валюте.

Впрочем, некоторые российские банки обошлись формальным увеличением ставок по долларовым депозитам. "У банков разные источники фондирования, - поясняет доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. - Банкам с иностранным участием, например, получить доступ к долларовой ликвидности проще, чем российским госбанкам. То есть задача привлечь максимальный объем долларов от населения для них не так важна. Из-за этого может наблюдаться и разница в ставках по депозитам".

В октябре рублевые вклады населения в банках показали уверенный рост. Минэкономразвития в свежем выпуске мониторинга "Картина экономики" вчера отметило, что приток таких депозитов ускорился до 244 миллиардов рублей по сравнению с 41 миллиардом рублей в сентябре и 92 миллиардами в августе.

До весны ставки по вкладам могут вырасти еще на 0,3-0,5 процентного пункта

По валютным вкладам в октябре продолжала сохраняться негативная динамика. Однако темп оттока по сравнению с предыдущими месяцами снизился более чем в два раза.

По мнению экспертов, рост доходности вкладов продолжится. В пятницу 14 декабря ЦБ, вероятно, примет решение об очередном повышении ключевой ставки до 7,75 процента. На этом уровне она может быть зафиксирована до конца третьего квартала 2019 года, говорит Антон Покатович, главный аналитик "БКС Премьер". В этом случае средневзвешенные ставки по вкладам будут формироваться вблизи уровней 7,7 процента. При существенном усилении внешних (например, геополитических) рисков и внутренних факторов (инфляции) ключевая ставка может быть повышена еще 1-2 раза в 2018 году. Тогда ставки по вкладам вырастут до 8-8,5 процента.

Даже если регулятор на ближайшем заседании не повысит ставку, а отложит это решение на первый квартал следующего года, банки будут закладывать его в свои бизнес-модели. Это будет означать рост ставок как по депозитам, так и по кредитам, уточняет Алексей Коренев. До весны доходность вкладов, по его прогнозам, может прибавить еще 0,3-0,5 процентного пункта.