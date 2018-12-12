С 1 января следующего года жизнь российских дачников сильно изменится. В 2019-м вступит в силу новая "дачная конституция" - закон № 217-ФЗ о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. "РГ - Неделя" разбиралась, какие же важные изменения ждут дачников.

Любой дачник сможет убедиться, что его взносы идут действительно на общее дело, а не кому-то в карман. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Как прописаться на даче?

С 2019 года на всех дачах можно будет прописаться так же, как и на землях для индивидуального жилищного строительства.

Но, как поясняет исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, механизм будет отрабатываться "вживую". В основу ляжет существующая судебная практика по регистрации на дачных и садовых участках.

Основные критерии для прописки на даче следующие: 1) участок должен быть предназначен для ведения садоводства; 2) находиться в границах населенного пункта (категория "земли населенных пунктов" или "земли сельскохозяйственного назначения"); 3) дом должен соответствовать градостроительным требованиям - не выше 3 этажей и 20 метров; не разделен на квартиры; 4) иметь признаки капитального жилого помещения - надежные несущие конструкции и крышу, инженерные системы: электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляцию, газоснабжение (в газифицированных районах). Допускается отсутствие водопровода и центральной канализации в домах высотой не более 2 этажей. Важный момент: дом должен быть оформлен в собственность и ему необходимо присвоить почтовый адрес (делается это через администрацию муниципалитета, на территории которого расположено садоводческое товарищество).

А вот доказывать факт того, что дачный дом является единственным жильем, не нужно. Если человек постоянно живет за городом, то ему удобнее и зарегистрироваться по месту фактического проживания, чтобы иметь возможность пользоваться всеми социальными услугами.

Документы на регистрацию можно подать через портал гос­услуг или МФЦ. Срок регистрации граждан по месту жительства - 3 дня с момента поступления в орган регистрационного учета всех документов или 8 рабочих дней - если запрашиваются недостающие документы.

Как платить взносы?

С 1 января остаются только два вида взносов - членские и целевые. Их можно будет оплачивать только безналично.

Для этого, по словам юриста Союза садоводов России Динары Хакимовой, каждое товарищество должно открыть свой расчетный счет в одном из банков, которые намерены работать с дачными объединениями. У многих счет уже существует. Каждому дачнику правление обязано предоставить реквизиты для оплаты взносов. Сделать это окажется не сложнее, чем заплатить за коммуналку или детский садик. По словам Хакимовой, при желании любой дачник сможет запросить бухгалтерский баланс своего товарищества, а также выписки из банков, чтобы убедиться, что его взносы идут на общее дело, а не кому-то в карман.

Кого могут исключить из СНТ?

Если дачник больше двух месяцев после установленной даты оплаты не уплачивает членские или целевые взносы, его могут исключить из членов садоводческого или огороднического объединения.

Такая норма содержится в статье 13 закона 217-ФЗ. Исключить из членов объединения можно только по решению общего собрания. При этом, как гласит закон, председатель товарищества не позднее чем за месяц до дня проведения общего собрания, на котором планируется рассмотреть вопрос об исключении члена товарищества, направляет данному человеку предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по уплате взносов. Если должник не исправился, то вполне может перейти в категорию индивидуалов. Кстати, по новому закону они будут вносить те же платежи, что и члены товариществ.

Нужно ли менять уставы?

Главным учредительным документом объединения дачников является устав.

"Сроки внесения изменений в учредительные документы законом не ограничены. Это можно сделать и в 2019-м, и в 2020-м и в 2024 году. Но изменения все равно будут, даже если товарищество как было садоводческим или огородническим, так и остается", - уточняет Федор Мезенцев. Юрист по вопросам садоводческих объединений Михаил Ольдер добавляет, что чем "старше" устав, тем раньше нужно вносить в него изменения. "Например, информации о территории товарищества, кадастровом квартале, сайтах и электронной почте в уставах, принятых 25 лет назад, еще не могло быть, а эта информация важна для сегодняшней деятельности СНТ", - говорит он. И обращает внимание на то, что приведение учредительных документов (уставов) СНТ в соответствие новому закону не является реорганизацией (то есть изменением организационно-правовой формы) этих юридических лиц. "Все садоводческие, огороднические объединения граждан в силу Гражданского кодекса являются видом товарищества собственников недвижимости, поэтому организационно-правовая форма у них не меняется", - подчеркивает Ольдер.

Нужно ли менять документы на собственность?

"Главный документ, который сейчас должен быть у каждого дачника, - это свидетельство о праве собственности на землю. А с 2016 года вместо свидетельства выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Менять ничего не нужно", - уточняет адвокат Владимир Старинский. "Не меняется и вид разрешенного использования земельных участков: участки "для дачного строительства" приравниваются к участкам "для ведения садоводства", - добавляет Михаил Ольдер.

Можно ли голосовать через доверенных лиц?

Можно, но только после 1 января доверенности надо заверять у нотариуса. При этом закон не отменяет доверенности в простой письменной форме, заверенные председателем СНТ до 1 января 2019 года. "Рекомендуем всем, кто использует доверенности на право голосования на общем собрании, обновить их и заверить у своего председателя на максимальный срок. За нотариальные доверенности придется заплатить", - советует Федор Мезенцев.

Как сэкономить на оплате взносов?

Дачники, досрочно уплатившие взносы, могут получить скидку, установленную правлением и общим собранием. Такая система уже активно внедряется в садоводческих и огороднических товариществах Московской области.

Как это работает? На общем собрании утверждается решение, что, например, размер ежегодного платежа с одного участка составляет 14 тысяч рублей сроком оплаты до 1 августа. Но владельцы участков, оплатившие взносы до 1 июля, получат скидку в 2 тысячи рублей.

"Важным условием при этом также является отсутствие у дачника задолженности за предыдущие периоды, - уточняет Федор Мезенцев. - Если все заплатят вовремя, то бюджет будет выполнен на 100 процентов и товарищество получит необходимую сумму для выполнения всех решений общего собрания. А если поступят дополнительные деньги от должников, это будет экономия бюджета следующего года". При такой поощрительной системе, добавляет Мезенцев, также возможно применение так называемых натуральных взаимозачетов: по согласованию с правлением и в пределах утвержденной приходно-расходной сметы дачники могут "сброситься" и закупить для товарищества необходимые материалы.

Менять документы на собственность дачникам не придется

"Например, для дороги общего пользования нужно закупить 60 кубометров асфальтовой крошки. Пять членов товарищества по согласованию с правлением привозят этот материал за наличный расчет и получают на эту сумму льготу по взносам. Вот это и есть система натуральных взаимозачетов. Законодательством она не запрещена", - подчеркивает Мезенцев.

По его словам, к концу 2018 года более 60 СНТ в Московской области применили систему предоставления льгот, в результате чего собираемость взносов выросла до 85 процентов.

"В этом году попробовали утвердить смету с применением льгот и получили лучший в истории нашего товарищества результат по сбору взносов - 90 процентов оплачено вовремя", - делится опытом председатель товарищества из Дмитровского городского округа Московской области Людмила Ларькина.