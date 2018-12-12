Как получить "сельскую" надбавку, если род деятельности не указан в утвержденном перечне

В "Списке работ, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии…" (утвержденном постановлением Правительства РФ N1440 от 29 ноября 2018 года) специальность "летчик сельскохозяйственной авиации" не указана.

Но тем же 1440-м постановлением правительства предусмотрено, что министерство труда и социальной защиты РФ по представлению министерства сельского хозяйства РФ и по согласованию с Пенсионным фондом может устанавливать "тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей", предусмотренных утвержденным списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, производства, профессии, должности и специальности имели "иные наименования". Как пояснили в Пенсионном фонде, это даст возможность получить надбавку пенсионерам, которые реально подпадают под условия для повышения фиксированной выплаты, но записи об их месте работы и роде деятельности, зафиксированные в документах о трудовой деятельности, были сформулированы по-другому.