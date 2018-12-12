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12.12.2018 19:06
Рубрика: В мире

Расстрелял и уехал на такси

Теракт в Страсбурге унес жизни трех человек, 13 получили ранения, многие тяжелые
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
Страсбург в шоке. Там объявлен траур. Во вторник вечером в самом центре города рядом с площадью Клебера, где в эти декабрьские дни напротив Страсбургского собора проходит знаменитая рождественская ярмарка, произошла трагедия. Как сейчас с точностью установлено, в районе 20.00 часов на улице Орфевр (Ювелиров), одной из тех, по которой людской поток направляется на праздничный базар, злоумышленник открыл огонь из пистолета, а также пустил в ход нож. Причем стрелял без разбора, но целился в голову, выкрикивая "Аллах акбар". Началась страшная паника. Рассказывает один из очевидцев: "Вместе с женой мы находились в продуктовой лавке. Услышав стрельбу, я выглянул наружу и увидел разбегающихся в разные стороны, охваченных ужасом людей. А на земле несколько окровавленных тел".

Два человека погибли на месте, один из них - 45-летний турист из Таиланда, еще один скончался в больнице. 13 человек были ранены, причем шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время на место происшествия прибыл находившийся поблизости военный патруль, задействованный в рамках антитеррористической операции "Сантинель". Солдаты стали преследовать террориста и между ними завязалась перестрелка. Однако злоумышленнику удалось скрыться. Как позже стало известно, он остановил такси и, угрожая оружием, заставил водителя отвезти его в южный квартал Нёдорф. Правда, таксиста не стал убивать, и тот позже сообщил полицейским, что террорист получил ранение в руку.
В Париже арестовано свыше 1700 человек за участие в протестах

К этому времени в Париже уже состоялось чрезвычайное заседание руководителей силовых структур с участием президента Эмманюэля Макрона. В ночь со вторника на среду министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о введении в стране максимального уровня террористической угрозы. В здании Европарламента в Страсбурге, где в тот вечер проходило заседание, оказались заблокированными многие депутаты, и лишь ранним утром в среду в сопровождении полиции их вывезли оттуда на автобусах.

Перекрыта граница с Германией, проверяются все автомобили, направляющиеся на восточный берег Рейна. К поиску преступника привлечены 350 полицейских, 100 агентов уголовной полиции, а из Парижа прибыли подразделения спецназа. Задержаны четыре человека, входящие в круг родственников и знакомых террориста.

Личность убийцы была довольно быстро установлена на основании записей видеокамер. Это местный житель 29-летний Шериф Шекат, уголовник-рецидивист, который несколько раз отбывал тюремные сроки как во Франции, так и в соседней с ней Германии. Оказывается, утром во вторник Шерифа должны были задержать полицейские по подозрению в причастности к покушению на убийство и к грабежам, для чего пришли к нему на квартиру, расположенную на одной из улиц квартала Нёдорф, но не застали. Утром в среду там был произведен обыск, в ходе которого найдены помповое ружье и боевая граната.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

Шериф Шекат, французский гражданин с алжирскими корнями, проходил по особым спискам с литерой "S" Главного управления внутренней безопасности (ГУВБ), в которые занесены лица, представляющие угрозу национальной безопасности. По сведениям местных контрразведчиков, Шериф во время своих многочисленных отсидок познакомился с сокамерниками из числа радикальных исламистов и проникся их идеями. Поэтому не случайно к расследованию сразу подключился антитеррористический отдел прокуратуры Парижа. Правительство приняло решение усилить меры безопасности на всех рождественских ярмарках, а их в настоящее время по всей Франции проходит многие сотни. Судя по всему, в местном МВД предстоит выяснить, как Шерифу Шекату удалось устроить побоище в центре предрождественского Страсбурга, который входит в число приоритетных объектов охраны полиции и прочих спецслужб. Ведь ранее боевики неоднократно намеревались нанести удар в этом городе Франции непосредственно во время ярмарки.

В мире Европа Франция Теракты во Франции
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