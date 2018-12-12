Кошелек

Какой налог платят владельцы собак в Беларуси?

"Переехали в Беларусь из России. У жены есть маленькая собачка. Соседка напугала супругу, что ее могут оштрафовать, если не заплатила налоги. Какие налоги надо платить за собак? Егор, Минск".

В Беларуси много лет существует налог за владение собаками. Объект налогообложения - животное в возрасте трех месяцев и старше. Принимают плату организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, одновременно с внесением платы за пользование жилым помещением или платы за жилищно-коммунальные услуги, то есть до 25 числа каждого месяца. Ставки налога в Минске - 0,3 базовой величины в квартал с обычной собаки и 1 базовая величина, если животное включено в перечень потенциально опасных пород. Это на сегодня 7,35 и 24,5 белорусских рубля соответственно. Есть льготы. Налог не платят инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря - жизненная необходимость, неработающие пенсионеры, инвалиды I и II группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи - за одну собаку - и собственники индивидуальных домов, при условии содержания ими не более одной собаки, не являющейся источником получения дополнительных доходов. За неуплату налога за владение собаками предусмотрена административная ответственность.

Закон

Почему в жировке появляются дополнительные счета?

"Я гражданин России. Часто бываю в командировках в Беларуси, снимаю жилье и обратил внимание на такую особенность. Если дом обслуживает государственный ЖЭС, то в жировке, как правило, никаких дополнительных платежей. Но если дом обслуживает товарищество собственников, то начинаются поборы. В последний раз в Минском районе пришлось оплачивать даже за уличное освещение во дворе. Правильно ли это? Александр, Смоленск".

Как объяснили в Минском райисполкоме, если в доме создано товарищество собственников, то участники совместного домовладения обязаны нести расходы по эксплуатации общего имущества пропорционально его доле в праве общей собственности. Для дополнительного финансирования работ и мероприятий, утвержденных общим собранием либо покрытия убытков товарищества общее собрание вправе принять решение об уплате целевых и дополнительных взносов. Вот только груз этой ответственности лежит на собственнике жилья, это следовало предусмотреть при составлении договора аренды.

Туризм

Как попасть на рождественский фестиваль?

"В прошлом году моя подруга побывала в Москве на новогоднем фестивале "Путешествие в Рождество". Подскажите, пожалуйста, будет ли он проводиться в этом году? Спасибо. Елена, Гродно".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве уже стал доброй новогодней традицией. В этот раз он пройдет с 14 декабря по 13 января 2019 года. В столице будет работать 78 праздничных площадок. На них москвичей и гостей ждут ледовые балеты, концерты, мастер-классы, спортивные игры, экскурсии...

Гости фестиваля смогут купить елочные игрушки, попробовать специальные новогодние блюда, приобрести оригинальные подарки для родных и близких. Фестивальные площадки будут работать ежедневно: по будням - с 11:00 до 22:00 и по выходным - с 10:00 до 22:00. Подробную программу можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы.