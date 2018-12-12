Сегодня в нашей рубрике - письмо от томского поэта Ольги Кортусовой.

Ольга и Петр Кортусовы. Они встретились и полюбили друг друга в 1910 году. И - на всю жизнь. Фото: Из архива Кортусовых

Письмо особенное. И не только потому, что в нем стихи и проза сплетены в одну щемящую мелодию.

Это рассказ о чуде: о том, как росток памяти на давно засохшей яблоньке вдруг воскресил все дерево.

* * *

Здравствуйте, Дмитрий!

Уже с мая я живу в другом времени. Иногда - полностью в прошлом. Любовь к дедушке Петру Ивановичу и бабушке Ольге Васильевне, которых я не знала, становится основным мотивом существования. Они забирают меня к себе. Так берут маленьких на воскресенье.

Говорить о Петре Ивановиче долгое время было опасно. Недавно Томский мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" заинтересовался судьбой Петра Ивановича, и я стала искать документы о его жизни.

И когда всё было найдено и просеяно, тогда из дальней дали возникли ясные образы моей бабушки Ольги Васильевны и деда моего Петра Ивановича.

Их любви хватило бы на весь мир. Есть такая безусловная любовь. Она и сейчас греет меня, моих детей, внуков.

Тогда, в Петербурге 1910 года, они так счастливо встретились.

Он - студент Императорского Петербургского университета. Пишет стихи.

Поселились в Омске. В двухэтажном доме с балконами и яблоневым садом.

...Здесь всюду труд - уютные качели,

беседка со скамейкой и столом,

смородина, малина, грядок зелень,

и в сенках - деревянное весло.

Тут нажито добро. Тут пели песни

по вечерам , костёр до неба жгли.

Смеялись дети и садились тесно,

и год от года крепли и росли,

И был хозяин, или предводитель,

детей и яблонь - их отец - мой дед.

Надежды, Веры и любви обитель,

спасение в болезни и беде...

Петр Иванович служил присяжным поверенным.

В 1912 году родилась первая дочка. Надя. Надежда!

Удивительный папа получился из Петра Ивановича.

Его стихи для дочки и жены сохранились в рукописях. Считалось в семье, что он мог стать серьезным поэтом.

И вот, с трудом расшифровываю строки деда:

Нас трое есть всего на свете.

Нас трое - дочь, жена и я, -

Любовь, привязанность моя

И дружба - все в одном ответе.

Работы шум и тишь покоя -

Всё вам, всё вам, друзья мои,

Все мысли грустные свои

Забыть я должен, вспомнив - трое...

Вторая дочь Вера родилась в 1916 году. Сын Миша - в 1921-м.

Петр Иванович мастерил для них волшебные игрушки. На механического крокодила ходила смотреть вся округа.

Остались научные труды Петра Ивановича Кортусова по садоводству. Про сады в Омске, которые дед посадил, ходили легенды.

Дом был гостеприимен. Бывал в гостях поэт Леонид Мартынов, тогда еще молодой, писал Наде в альбом. Думается мне, что Петр Иванович специально вывел новый сорт яблони "Сестричка Кортусова" для Нади. Чтобы жила и цвела.

В 1926-м Надежда умерла от аппендицита.

В 1931-м деда арестовали. Сидел в Новосибирске. Сохранились письма Ольги Васильевны к мужу в тюрьму, в камеру N23.

А в доме появились новые люди, всех уплотняли.

Это прошлое во мне - пышный сад.

Это дедовские яблони в цвету.

Там далёкие слышны голоса.

А душа моя стоит на посту,

на границе - и не здесь и не там...

Но всё наладилось на этот раз. Петр Иванович вернулся. Еще впереди были шесть лет общей семейной жизни.

О втором аресте кто-то предупредил заранее. Шел 1937-й. Должно быть, Петр Иванович скрывался. Мишу возили прощаться с отцом за Иртыш. Это он сам как-то рассказывал.

Бедный мой узник! Кровные узы...

Вяжутся судьбы в узлы.

Осиротела весёлая муза,

яблонь дряхлеют стволы.

Старые книги, добрые книги,

дышат забытым теплом.

Памяти кровной надеты вериги,

где моё имя и дом?

Юные ветки трогает ветер

в майском прозрачном лесу.

В 38-ой за тобой, на разведку,

кровную службу несу.

В 1938-м Петра Ивановича расстреляли. Семья этого не знала. Ольга Васильевна ждала. Всегда, до самой смерти.

В 1939 году бабушка написала письмо в органы с вопросами - жив ли ее муж, а если жив, то где сидит, за что, сколько дали?..

Кстати, из этого письма я и узнала о яблоневых садах Заиртышья, насаженных дедом.

Ответа не было.

Она умерла в 1947-м, так и не узнав, что стало с ее Петей.

Вера и Миша рванулись в жизнь, уходя от смерти и горя. Брат и сестра, дети "врага народа", служили России. Умные, веселые. Их всегда объединяла тайна семьи. Часто виделись, любили друг друга, писали письма...

А в садах на берегу Иртыша каждую весну цветут яблони сорта "Сестричка Кортусова".

...Вот день прошёл. И светлый след в душе

дотаивает облачком небесным,

Поминную свечу зажечь

хочу сейчас за неизвестных

моих родных. Сквозь щебень лет

пробились слабые росточки,

и древние открылись почки.

Под сердцем начало болеть

от странной тяжести. К душе

приникли души их живые.

Они при мне как часовые

стоят на смертном рубеже.

Ольга Кортусова, Томск

P.S.

Фотографии и документы сохранились благодаря Евгению Владимировичу Гиряеву, правнуку Петра Ивановича и Ольги Васильевны Кортусовых.

Дата

80 лет назад в Омске был расстрелян поэт и ученый-садовод Петр Кортусов.