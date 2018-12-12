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12.12.2018 22:49
Рубрика: Культура

Сестричка Кортусова

130 лет назад родился поэт и сибирский ученый-садовод Петр Иванович Кортусов
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя №7744 (281)
Сегодня в нашей рубрике - письмо от томского поэта Ольги Кортусовой.
Ольга и Петр Кортусовы. Они встретились и полюбили друг друга в 1910 году. И - на всю жизнь. Фото: Из архива Кортусовых Ольга и Петр Кортусовы. Они встретились и полюбили друг друга в 1910 году. И - на всю жизнь. Фото: Из архива Кортусовых
Ольга и Петр Кортусовы. Они встретились и полюбили друг друга в 1910 году. И - на всю жизнь. Фото: Из архива Кортусовых

Письмо особенное. И не только потому, что в нем стихи и проза сплетены в одну щемящую мелодию.

Это рассказ о чуде: о том, как росток памяти на давно засохшей яблоньке вдруг воскресил все дерево.

* * *

Здравствуйте, Дмитрий!
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Уже с мая я живу в другом времени. Иногда - полностью в прошлом. Любовь к дедушке Петру Ивановичу и бабушке Ольге Васильевне, которых я не знала, становится основным мотивом существования. Они забирают меня к себе. Так берут маленьких на воскресенье.

Говорить о Петре Ивановиче долгое время было опасно. Недавно Томский мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" заинтересовался судьбой Петра Ивановича, и я стала искать документы о его жизни.

И когда всё было найдено и просеяно, тогда из дальней дали возникли ясные образы моей бабушки Ольги Васильевны и деда моего Петра Ивановича.

Их любви хватило бы на весь мир. Есть такая безусловная любовь. Она и сейчас греет меня, моих детей, внуков.

Тогда, в Петербурге 1910 года, они так счастливо встретились.

Он - студент Императорского Петербургского университета. Пишет стихи.

Поселились в Омске. В двухэтажном доме с балконами и яблоневым садом.

  • ...Здесь всюду труд - уютные качели,
  • беседка со скамейкой и столом,
  • смородина, малина, грядок зелень,
  • и в сенках - деревянное весло.
  • Тут нажито добро. Тут пели песни
  • по вечерам , костёр до неба жгли.
  • Смеялись дети и садились тесно,
  • и год от года крепли и росли,
  • И был хозяин, или предводитель,
  • детей и яблонь - их отец - мой дед.
  • Надежды, Веры и любви обитель,
  • спасение в болезни и беде...

Петр Иванович служил присяжным поверенным.

В 1912 году родилась первая дочка. Надя. Надежда!

Удивительный папа получился из Петра Ивановича.

Его стихи для дочки и жены сохранились в рукописях. Считалось в семье, что он мог стать серьезным поэтом.

И вот, с трудом расшифровываю строки деда:

  • Нас трое есть всего на свете.
  • Нас трое - дочь, жена и я, -
  • Любовь, привязанность моя
  • И дружба - все в одном ответе.
  • Работы шум и тишь покоя -
  • Всё вам, всё вам, друзья мои,
  • Все мысли грустные свои
  • Забыть я должен, вспомнив - трое...

Вторая дочь Вера родилась в 1916 году. Сын Миша - в 1921-м.

Фото: Из архива семьи Крапивиных
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Петр Иванович мастерил для них волшебные игрушки. На механического крокодила ходила смотреть вся округа.

Остались научные труды Петра Ивановича Кортусова по садоводству. Про сады в Омске, которые дед посадил, ходили легенды.

Дом был гостеприимен. Бывал в гостях поэт Леонид Мартынов, тогда еще молодой, писал Наде в альбом. Думается мне, что Петр Иванович специально вывел новый сорт яблони "Сестричка Кортусова" для Нади. Чтобы жила и цвела.

В 1926-м Надежда умерла от аппендицита.

В 1931-м деда арестовали. Сидел в Новосибирске. Сохранились письма Ольги Васильевны к мужу в тюрьму, в камеру N23.

А в доме появились новые люди, всех уплотняли.

  • Это прошлое во мне - пышный сад.
  • Это дедовские яблони в цвету.
  • Там далёкие слышны голоса.
  • А душа моя стоит на посту,
  • на границе - и не здесь и не там...

Но всё наладилось на этот раз. Петр Иванович вернулся. Еще впереди были шесть лет общей семейной жизни.

О втором аресте кто-то предупредил заранее. Шел 1937-й. Должно быть, Петр Иванович скрывался. Мишу возили прощаться с отцом за Иртыш. Это он сам как-то рассказывал.

  • Бедный мой узник! Кровные узы...
  • Вяжутся судьбы в узлы.
  • Осиротела весёлая муза,
  • яблонь дряхлеют стволы.
  • Старые книги, добрые книги,
  • дышат забытым теплом.
  • Памяти кровной надеты вериги,
  • где моё имя и дом?
  • Юные ветки трогает ветер
  • в майском прозрачном лесу.
  • В 38-ой за тобой, на разведку,
  • кровную службу несу.

В 1938-м Петра Ивановича расстреляли. Семья этого не знала. Ольга Васильевна ждала. Всегда, до самой смерти.

В 1939 году бабушка написала письмо в органы с вопросами - жив ли ее муж, а если жив, то где сидит, за что, сколько дали?..

Кстати, из этого письма я и узнала о яблоневых садах Заиртышья, насаженных дедом.

Ответа не было.

Она умерла в 1947-м, так и не узнав, что стало с ее Петей.

Вера и Миша рванулись в жизнь, уходя от смерти и горя. Брат и сестра, дети "врага народа", служили России. Умные, веселые. Их всегда объединяла тайна семьи. Часто виделись, любили друг друга, писали письма...

А в садах на берегу Иртыша каждую весну цветут яблони сорта "Сестричка Кортусова".

  • ...Вот день прошёл. И светлый след в душе
  • дотаивает облачком небесным,
  • Поминную свечу зажечь
  • хочу сейчас за неизвестных
  • моих родных. Сквозь щебень лет
  • пробились слабые росточки,
  • и древние открылись почки.
  • Под сердцем начало болеть
  • от странной тяжести. К душе
  • приникли души их живые.
  • Они при мне как часовые
  • стоят на смертном рубеже.

Ольга Кортусова, Томск

P.S.

Фотографии и документы сохранились благодаря Евгению Владимировичу Гиряеву, правнуку Петра Ивановича и Ольги Васильевны Кортусовых.

Дата

80 лет назад в Омске был расстрелян поэт и ученый-садовод Петр Кортусов.

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