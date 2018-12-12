Письмо особенное. И не только потому, что в нем стихи и проза сплетены в одну щемящую мелодию.
Это рассказ о чуде: о том, как росток памяти на давно засохшей яблоньке вдруг воскресил все дерево.
* * *
Здравствуйте, Дмитрий!
Уже с мая я живу в другом времени. Иногда - полностью в прошлом. Любовь к дедушке Петру Ивановичу и бабушке Ольге Васильевне, которых я не знала, становится основным мотивом существования. Они забирают меня к себе. Так берут маленьких на воскресенье.
Говорить о Петре Ивановиче долгое время было опасно. Недавно Томский мемориальный музей "Следственная тюрьма НКВД" заинтересовался судьбой Петра Ивановича, и я стала искать документы о его жизни.
И когда всё было найдено и просеяно, тогда из дальней дали возникли ясные образы моей бабушки Ольги Васильевны и деда моего Петра Ивановича.
Их любви хватило бы на весь мир. Есть такая безусловная любовь. Она и сейчас греет меня, моих детей, внуков.
Тогда, в Петербурге 1910 года, они так счастливо встретились.
Он - студент Императорского Петербургского университета. Пишет стихи.
Поселились в Омске. В двухэтажном доме с балконами и яблоневым садом.
- ...Здесь всюду труд - уютные качели,
- беседка со скамейкой и столом,
- смородина, малина, грядок зелень,
- и в сенках - деревянное весло.
- Тут нажито добро. Тут пели песни
- по вечерам , костёр до неба жгли.
- Смеялись дети и садились тесно,
- и год от года крепли и росли,
- И был хозяин, или предводитель,
- детей и яблонь - их отец - мой дед.
- Надежды, Веры и любви обитель,
- спасение в болезни и беде...
Петр Иванович служил присяжным поверенным.
В 1912 году родилась первая дочка. Надя. Надежда!
Удивительный папа получился из Петра Ивановича.
Его стихи для дочки и жены сохранились в рукописях. Считалось в семье, что он мог стать серьезным поэтом.
И вот, с трудом расшифровываю строки деда:
- Нас трое есть всего на свете.
- Нас трое - дочь, жена и я, -
- Любовь, привязанность моя
- И дружба - все в одном ответе.
- Работы шум и тишь покоя -
- Всё вам, всё вам, друзья мои,
- Все мысли грустные свои
- Забыть я должен, вспомнив - трое...
Вторая дочь Вера родилась в 1916 году. Сын Миша - в 1921-м.
Петр Иванович мастерил для них волшебные игрушки. На механического крокодила ходила смотреть вся округа.
Остались научные труды Петра Ивановича Кортусова по садоводству. Про сады в Омске, которые дед посадил, ходили легенды.
Дом был гостеприимен. Бывал в гостях поэт Леонид Мартынов, тогда еще молодой, писал Наде в альбом. Думается мне, что Петр Иванович специально вывел новый сорт яблони "Сестричка Кортусова" для Нади. Чтобы жила и цвела.
В 1926-м Надежда умерла от аппендицита.
В 1931-м деда арестовали. Сидел в Новосибирске. Сохранились письма Ольги Васильевны к мужу в тюрьму, в камеру N23.
А в доме появились новые люди, всех уплотняли.
- Это прошлое во мне - пышный сад.
- Это дедовские яблони в цвету.
- Там далёкие слышны голоса.
- А душа моя стоит на посту,
- на границе - и не здесь и не там...
Но всё наладилось на этот раз. Петр Иванович вернулся. Еще впереди были шесть лет общей семейной жизни.
О втором аресте кто-то предупредил заранее. Шел 1937-й. Должно быть, Петр Иванович скрывался. Мишу возили прощаться с отцом за Иртыш. Это он сам как-то рассказывал.
- Бедный мой узник! Кровные узы...
- Вяжутся судьбы в узлы.
- Осиротела весёлая муза,
- яблонь дряхлеют стволы.
- Старые книги, добрые книги,
- дышат забытым теплом.
- Памяти кровной надеты вериги,
- где моё имя и дом?
- Юные ветки трогает ветер
- в майском прозрачном лесу.
- В 38-ой за тобой, на разведку,
- кровную службу несу.
В 1938-м Петра Ивановича расстреляли. Семья этого не знала. Ольга Васильевна ждала. Всегда, до самой смерти.
В 1939 году бабушка написала письмо в органы с вопросами - жив ли ее муж, а если жив, то где сидит, за что, сколько дали?..
Кстати, из этого письма я и узнала о яблоневых садах Заиртышья, насаженных дедом.
Ответа не было.
Она умерла в 1947-м, так и не узнав, что стало с ее Петей.
Вера и Миша рванулись в жизнь, уходя от смерти и горя. Брат и сестра, дети "врага народа", служили России. Умные, веселые. Их всегда объединяла тайна семьи. Часто виделись, любили друг друга, писали письма...
А в садах на берегу Иртыша каждую весну цветут яблони сорта "Сестричка Кортусова".
- ...Вот день прошёл. И светлый след в душе
- дотаивает облачком небесным,
- Поминную свечу зажечь
- хочу сейчас за неизвестных
- моих родных. Сквозь щебень лет
- пробились слабые росточки,
- и древние открылись почки.
- Под сердцем начало болеть
- от странной тяжести. К душе
- приникли души их живые.
- Они при мне как часовые
- стоят на смертном рубеже.
Ольга Кортусова, Томск
Фотографии и документы сохранились благодаря Евгению Владимировичу Гиряеву, правнуку Петра Ивановича и Ольги Васильевны Кортусовых.
80 лет назад в Омске был расстрелян поэт и ученый-садовод Петр Кортусов.